اليوم السابع
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الإثنين، 13 فبراير 2023 10:48 م
أكرم القصاص
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السعودية والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الإثنين، 13 فبراير 2023 10:00 م
السعودية والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
أ ش أ

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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الاثنين خلال زيارته للاتحاد الأوروبي في بروكسل، مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة والاتحاد الأوروبي في كافة مجالات والتنسيق المشترك .


وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أنه جرى - خلال اللقاء - تبادل وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية المبذولة في هذا الشأن، كما تطرقا إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين .


السعودية

فيصل بن فرحان

الاتحاد الأوروبى

جوزيب بوريل



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