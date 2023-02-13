السعودية والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

أ ش أ

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الاثنين خلال زيارته للاتحاد الأوروبي في بروكسل، مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة والاتحاد الأوروبي في كافة مجالات والتنسيق المشترك .



وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أنه جرى - خلال اللقاء - تبادل وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية المبذولة في هذا الشأن، كما تطرقا إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين .