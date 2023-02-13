أكبر اتحاد تمريض بريطانى يحذر من "هجرة" آلاف العاملين فى ظل تدهور الأوضاع

كتبت رباب فتحى

حذر أكبر اتحاد تمريض في المملكة المتحدة، من "هجرة" القوى العاملة، مع مغادرة عشرات الآلاف من الموظفين الشباب للمهنة، حيث دعم رؤساء هيئة الخدمات الوطنية الصحية، دعوات للوزراء للاجتماع بالنقابات، للاتفاق على صفقة لتحسين الأجور وتجنب المزيد من الإضراب، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

واستقال ما يقرب من 43000 ممرض في جميع أنحاء المملكة المتحدة، في المراحل الأولى من حياتهم المهنية على مدار السنوات الخمس الماضية ، وفقًا لأرقام من الكلية الملكية للتمريض (RCN) - وهو ما يعادل تقريبًا 47000 وظيفة تمريض شاغرة الآن في هيئة الخدمات الوطنية الصحية إنجلترا.

وقالت الكلية الملكية للتمريض إن فقدان الممرضين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 إلى 50 والقابلات كان "مقلقًا للغاية". وقال العديد من الذين غادروا بين عامي 2018 و 2022 بشكل مختلف إن الإجهاد والإرهاق وعدم القدرة على تقديم الرعاية المناسبة وسوء ثقافة مكان العمل والوباء وتدني الأجور كانت وراء قراراتهم بالمغادرة.

وقالت الصحيفة إن تقرير الكلية الملكية للتمريض يأتي في الوقت الذي تخطط فيه النقابة لتصعيد نزاعها بشأن الأجور من خلال سحب الموظفين من أقسام الطوارئ والعناية المركزة وأقسام السرطان في الجولة التالية من العمل الصناعي.

ومن المتوقع الإعلان عن مواعيد الإضرابات القادمة من قبل الممرضين في إنجلترا في غضون أيام ، ومن المتوقع أن يتم الإجراء في غضون أسبوعين. من المفهوم أن الكلية الملكية للتمريض تفكر في اتخاذ إجراء خلال ثلاثة أيام منفصلة وطوال الليل.

وقالت سافرون كورديري ، نائبة الرئيس التنفيذي فى قسم "مزودى هيئة الخدمات الوطنية الصحية"، إن خطط تصعيد الإضرابات إلى أبعد من ذلك مقلقة نظرًا للتأثير الكبير الذي أحدثته بالفعل على المرضى. وأدت الإضرابات إلى تأجيل 137 ألف موعد حتى الآن ، منها ما يقرب من 50 ألفًا من يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الماضي فقط."

وطالبت الكلية الملكية للتمريض بزيادة الأجور بنسبة 19٪ لهذا العام ، لكن أمينها العام ، بات كولين ، قالت إنها ستلغي الإجراء إذا أثبت الوزراء استعدادهم لمناقشة مطابقة عرض 7٪ الذي قدمته حكومة ويلز.

تم منح الممرضات في إنجلترا حتى الآن 4 ٪ ، على النحو الموصى به من قبل هيئة مراجعة أجور هيئة الخدمات الوطنية الصحية ، ورفض الوزراء تقديم المزيد.