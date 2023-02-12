اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 فبراير 2023 04:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

5 فضائل في رصيدك عندما تقضي حوائج الناس.. تعرف عليها.. إنفوجراف

الأحد، 12 فبراير 2023 04:00 ص
5 فضائل في رصيدك عندما تقضي حوائج الناس.. تعرف عليها.. إنفوجراف مجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أوضح مجمع البحوث الإسلامية 5 فضائل عندما تقضي حوائج الناس، وذلك كالتالي: 
 
1ـ من باب التعاون على البر والتقوى؛ لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى".
 
2ــ  من الإيثار الذي مدح الله تعالى به المؤمنين في قوله: "وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ".
 
3ـ من الشفاعة الحسنة التي أمرنا الله تعالى بها في قوله: "مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا".
 
4ــ سبب لأن يكون الله تعالى في عون العبد وحاجته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ" (مسلم).
 
5ـ من أحب الأعمال إلى الله عز وجل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ" (الطبراني).
 
وفى وقت سابق أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن إطلاق مبادرة جماهيرية بعنوان: «ولا تسرفوا»، وذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أَحْمَد الطَّيِّب-شَيْخِ الْأَزْهَرِ الشَّرِيف، وإشراف كُلٍّ من وكيل الأَزهر الدكتور محمد الضويني، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيَّاد.
 
 
تستهدف المبادرة الدعوة لترشيد الاستهلاك والتخلي عن الإنفاق في غير حاجة، وحماية البيئة من التلوث نتيجة إلقاء بقايا الطعام في الشوارع، كما تسعى المبادرة إلى ترسيخ مفاهيم التضامن المجتمعي لمواجهة التحديات الاقتصادية نتيجة الأزمات العالمية المتعاقبة، بالإضافة إلى العمل على تثقيف الجمهور وتوعيتهم بحسن إدارة حياتهم اليومية، تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي بين الناس وتوجيه الزائد عن الحاجات الأساسية للمستحقين لها، وبيان المخاطر المترتبة على التخلص من بقايا الغذاء بشكل غير صحيح على البيئة والصحة العامة.
 
 
FB_IMG_1676121451094
 
 
 

مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

قضاء حوائج الناس

الازهر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة