5 فضائل في رصيدك عندما تقضي حوائج الناس.. تعرف عليها.. إنفوجراف

كتب لؤى على

1ـ من باب التعاون على البر والتقوى؛ لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى".

2ــ من الإيثار الذي مدح الله تعالى به المؤمنين في قوله: "وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ".

3ـ من الشفاعة الحسنة التي أمرنا الله تعالى بها في قوله: "مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا".

4ــ سبب لأن يكون الله تعالى في عون العبد وحاجته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ" (مسلم).

5ـ من أحب الأعمال إلى الله عز وجل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ" (الطبراني).

وفى وقت سابق أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن إطلاق مبادرة جماهيرية بعنوان: «ولا تسرفوا»، وذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أَحْمَد الطَّيِّب-شَيْخِ الْأَزْهَرِ الشَّرِيف، وإشراف كُلٍّ من وكيل الأَزهر الدكتور محمد الضويني، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيَّاد.

تستهدف المبادرة الدعوة لترشيد الاستهلاك والتخلي عن الإنفاق في غير حاجة، وحماية البيئة من التلوث نتيجة إلقاء بقايا الطعام في الشوارع، كما تسعى المبادرة إلى ترسيخ مفاهيم التضامن المجتمعي لمواجهة التحديات الاقتصادية نتيجة الأزمات العالمية المتعاقبة، بالإضافة إلى العمل على تثقيف الجمهور وتوعيتهم بحسن إدارة حياتهم اليومية، تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي بين الناس وتوجيه الزائد عن الحاجات الأساسية للمستحقين لها، وبيان المخاطر المترتبة على التخلص من بقايا الغذاء بشكل غير صحيح على البيئة والصحة العامة.