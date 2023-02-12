10 اتفاقيات جديدة و31 بئراً تنموياً.. أهم مؤشرات صناعة الغاز × 10 معلومات

كتبت - مروة الغول

وذلك وفقا لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والذى أكد على حرص الوزارة الدائم على تدعيم شركات قطاع البترول لمركزها المالى كأحد المستهدفات الهامة التى تنعكس إيجاباً على دعم أنشطة الشركات داخلياً أو الانطلاق والتوسع خارجياً ، خاصة فى ظل الآمال المعلقة على قطاع البترول بتحقيق المزيد من النجاح والقيمة المضافة لثروات مصر الطبيعية والاقتصاد الوطنى وفيما يلى أهم المعلومات عن الموازنة التخطيطية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" للعام المالى 2023/2024 وكانت كالتالى..

1- تتضمن أهداف الموازنة الموضوعة لعام 2023/2024 5ر1 مليار دولاردولار استثمارات فى مجالات الإنتاج وتنمية حقول الغاز سيضخها شركاء مصر من الشركات العالمية التى تنظر لوطننا وصناعتنا الحيوية كمناخ جاذب للاستثمار مما يدعم التوسع فى عمليات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج ويدعم استمرار تحقيق عوائد الغاز التى تساهم فى دعم الاقتصاد الوطنى و ما تقدمه شركات شيفرون وإينى وعدد من شركاء قطاع البترول من نتائج أعمال متميزة .

2- التوسع فى تقديم خدمات الغاز الطبيعى الحضارية بالسوق المصرية والالتزام بتطبيق برامج الصحة والسلامة وحماية البيئة وصقل خبرات الكوادر البترولية التى تقدم أداءً متميزاً ، وهو ما انعكس إيجاباً على كفاءة تنفيذ وتقديم خدمات الغاز بالسوق المحلى والخارجى بالرغم من اتساع النشاط.

3- العمل باستراتيجيات متكاملة والالتزام بالتوسع فى التحول الرقمى فى إدارة الأنشطة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة الطاقة ومشروعات التحول الطاقى .

4-تحقق خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2022 إسناد 9 قطاعات جديدة بالبحر المتوسط لعدد من كبرى شركات البحث والاستكشاف .

5-تحقق خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2022 إضافة 14 بئراً تنموية جديدة على الإنتاج .

6-تحقق خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2022 حفر 13 بئراً استكشافية بالبحر المتوسط ودلتا النيل.

7- وتضمنت خطة العام المالى القادم استهداف حفر 16 بئراً استكشافية.

8-وتضمنت خطة العام المالى القادم توقيع 10 اتفاقيات جديدة لصالح إيجاس.

9-وتضمنت خطة العام المالى القادم تنفيذ 8 مشروعات تنمية.

10-وتضمنت خطة العام المالى القادم إضافة 31 بئراً تنموياً واستكمال أعمال التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى بالسوق المحلى وخطط عمل السلامة والصحة المهنية والبيئة والتى تعنى بسلامة الأفراد والعمليات وحماية البيئة وأنشطة التحول والاستدامة التى تتضمن إعداد الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين والاقتصاد الأزرق وترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.