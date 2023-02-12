يخدم المتحف المصرى الكبير.. تطوير طريق المنصورية فى كرداسة بطول 7 كم

كتبت - مرام محمد

استهدفت رؤية التنمية في محافظة الجيزة تطوير شبكة الطرق باعتبارها شريان التنمية وقاطرة التقدم التي ستسهم في تسهيل حركة المواطنين وتشجيع الاستثمار وحل مشكلات التكدس بالمناطق المزدحمة.

وفي هذا الإطار، تواصل المحافظة من خلال مديرية الطرق، أعمال تطوير ورصف طريق المنصورية بطول 7كم في كرداسة، بدءا من أسفل الطريق الدائرى بكفر غطاطي حتى الطريق الأبيض، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية.

وأكدت المحافظة، على تقدم أعمال المشروع، مشيرة أنه يعد أحد أهم مشروعات الطرق التى تشهدها المحافظة، حيث يستهدف تيسير حركة المواطنين في مناطق رشاح عبد الله، وناهيا، وبنى مجدول، ومنطقة كفر حكيم، ومناطق كرداسة، وأبو رواش، وبرك الخيام، بالإضافة إلى خدمة المحاور المرورية الجديدة التى تنفذ على أرض الجيزة وأهمها الطريق الأبيض ومحور 26 يوليو الجديد.

وأشارت أن المشروع يشمل توسيع الطريق بعرض (30م – 35م) بدلا من 15م، وإنشاء ممشى سياحى بطول مسافة التطوير الجديدة بطريق المنصورية، ليكون بمثابة ممشى سياحى وحضارى يليق بالمتحف الجديد، فضلا عن إنشاء 10 كبارى مشاة آمنة وحضارية للمواطنين.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على مواصلة استكمال مشروعات التطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية لتحقيق سيولة للحركة المرورية وربط وتسهيل حركة تنقل المواطنين وذلك بالتوازي مع تنفيذ العديد من المشروعات القومية على أرض المحافظة والتي ستحقق طفرة تنموية كبيرة، ويأتي علي رأسها محاور الفريق كمال عامر وعمرو بن العاص والطريق الأبيض وتوسعات محور 26 يوليو.

ووجه محافظ الجيزة، الشركة المنفذة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد وتنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات القياسية اللازمة، مع ضرورة تدعيم الطريق ببالوعات لصرف مياه الأمطار ومحال حضارية لخدمة المواطنين وكاميرات مراقبة، والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لدراسة إنشاء مطبات صناعية للحد من السرعة حفاظا على أمن وسلامة المواطنين قاطني المنطقة.