وكيل تعليم جنوب سيناء يتابع الدراسة فى أول أيام الفصل الثانى.. صور

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

تابع محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم الأحد المدرسة الثانوية الفنية التجارية بنات بطور سيناء وزار وكيل الوزارة الصفين الأول والثاني الثانوي التجارى وأجرى نقاشا مع الطالبات حثهن على الدراسة واكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل.

كما أجرى وكيل الوزارة نقاشا مع طالبات الصف الثاني الثانوي التجاري بمادة " التسويق " وحول المعايير المؤثرة فيه، كما تناول فكرة تسويق الأفكار وكيفية الاستفادة من تحويل الأفكار لأعمال مادية مبتكرة وأهمية الملكية الفكرية للحفاظ على الأفكار، كما اطلع وكيل الوزارة على ملفات التقييم للطالبات بقسم "الجدارات ".

وفي نهاية الزيارة هنأ وكيل الوزارة الطالبات بالفصل الدراسي الثاني متمنيا لهن التوفيق والسداد في إطار توجيهات الدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وفي أول أيام الفصل الدراسي الثاني بالمحافظة.

كما تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء مدرسة السيدة خديجة الإعدادية بنات بطور سيناء وأطمأن وكيل الوزارة خلال الزيارة على جاهزية المدرسة لاستقبال الدراسة، ووصول الكتب الدراسية للطالبات والانتهاء من توزيع المهام والأدوارعلى هيئة التدريس، وشدد وكيل الوزارة على أهمية غرس قيم المواطنة وروح الولاء للوطن، وأن تكون البيئة المدرسية بيئة جاذبة.

وفي ختام الزيارة وجه وكيل الوزارة بالاهتمام بمسابقات وأنشطة "التغير المناخي" مع إعداد برنامج خطة للرحلات المدرسية لزيارة المشروعات القومية

كما تابع محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء مدرسة الزهور الابتدائية التابعة لإدارة طور سيناء، وحرص وكيل الوزارة خلال الزيارة على تهنئة التلاميذ وهيئة التدريس ببداية الفصل الدراسي الثاني، موجها التلاميذأن يقضوا أوقاتا سعيدة بالمدرسة وأن يحرصوا على استئناف دراستهم بحماس ونشاط مشددا سيادته على أهمية الإشراف اليومي للتلاميذ وغرس قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب ثم تابع وكيل الوزارة جولته بالمدرسة للصف الرابع الابتدائي وأجرى حديثا وديا مع التلاميذ وناقشهم حول موضوع الحصة " عن عيد الشرطة وأهميتها في الحفاظ على أمن المجتمع" كما زار وكيل الوزارة صفوف KG بالمدرسة واطمأن وكيل الوزارة على جاهزية المدرسة ووصول الكتب الدراسية وتسليمها للطلاب.