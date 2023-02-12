اليوم السابع
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وزير النفط العراقى يطالب بتوجه الشركات المصرية للمزيد من الاعمال بالعراق

الأحد، 12 فبراير 2023 11:14 ص
وزير النفط العراقى يطالب بتوجه الشركات المصرية للمزيد من الاعمال بالعراق جانب من اللقاء
كتبت -مروة الغول

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استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حيان عبدالغني نائب رئيس الوزراء العراقي لشئون الطاقة ووزير النفط وذلك علي هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول ( إيجبس 2023).
 
وطلب عبد الغني أن تتوجه الشركات المصرية للمزيد من الأعمال بالعراق في ظل اطلاق جولة تراخيص جديدة للبحث والاستكشاف خاصة عن الغاز الطبيعي ووجود فرص واعدة للشركات المصرية للتقدم لهذه التراخيص وأن لدي بلاده اهتمام بالتعاون مع مصر في صناعة البتروكيماويات خاصة مع توافر مادة التغذية.
 
وأوضح الملا أن ما طلبه الوزير العراقي يتوافق وسياسة الوزارة للتوسع في عمل الشركات المصرية بالخارج استثمارا لما لديها من خبرات ونجاحها في تنفيذ مشروعات فى مختلف مجالات الصناعة البترولية، مؤكدا اهتمامه بدعم وزيادة التعاونبين البلدين . 
 
كما ناقش الوزيران فرص التعاون في مجال تدريب الكوادر العراقية بمراكز تدريب قطاع البترول المصري.
 
حضر اللقاء الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.

البترول

الغاز

البحث والاستكشاف

الإنتاج

وزير البترول

مشروعات البترول

ايجبس



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