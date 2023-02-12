ميناء دمياط يستقيل 12 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة.. بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل اجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 64458 طن تشمل: 6022 طن رمل و22745 طن يوريا و200 طن صويا و31185 طن كلنكر و476 طن سماد معبأ و3830 بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35626 طن تشمل: 4523 طن قمح و13721 طن حديد و448 طن خشب زان و8039 طن سكر و4129 طن ابلاكاش و4766 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1726 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 368 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2212 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 45786 طنًا... بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 95410 طنًا.

وغادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1262 طن قمح متجه إلى صوامع كوم أبو راضى، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5485 شاحنة.

واستقبل اللواء بحرى أحمد عبد المعطى حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، فى وقت سابق أعضاء لجنة التفتيش ومراجعة سلامة الإجراءات الخاصة بالموانئ المصرية برئاسة اللواء بحرى رفيق جلال وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة، وذلك بحضور اللواء بحرى طارق عدلى نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط للتشغيل، وممثلو الجهات الرقابية ذات الصلة وقيادات الهيئة.

تأتى تلك الزيارة تنفيذا لتعليماتالسيد رئيس مجلس الوزراء بالمرور الدورى على كافة موانئ الجمهورية للتأكد من سلامة كافة إجراءات العمل بها.

بدأت أعمال اللجنة بتقديم عرض توضيحى تناول أهم التوصيات الواردة بتقرير المرور السابق وما تم من إجراءات بشأنه.