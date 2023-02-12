مصرع مسنة فى حريق بمنزلها بمركز المنصورة

الدقهلية شريف الديب

لقيت سيدة مسنة مصرعها بقرية طرانيس البحر التابعة للوحدة المحلية بقرية بداوي مركز المنصورة، بعد حريق شب بمنزلها .

تلقي مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالي قرية طرانيس البحر التابعة لمركز المنصورة إلى مأمور المركز، بنشوب حريق داخل منزل سيدة مسنة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز الر مكان البلاغ ، وبالفحص تبين مصرع سيدة مسنة عمرها 62 سنة، وتبيين نشوب حريق داخل منزلها نتيجة لكأس كهربائي، وجارى تحرير محضر بالواقعة ، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.