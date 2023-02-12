مدير تعليم الجيزة يوجه المدارس بتسليم الكتب للطلاب دون تقييدها بالمصروفات

كتبت – مرام محمد

تابع أشرف سلومه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأحد، انتظام العملية الدراسية في أول يوم دراسي بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023م بجميع المدارس، وذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكد مدير المديرية، على مدير عموم الإدارات التعليمية بالتنبيه على مديري المدارس بتسليم الكتب الدراسية للطلاب دون قيدها بالمصروفات مع تواجد المشرفين بالأدوار وخروج ودخول الطلاب.

ونوه إلى ضرورة انضباط العملية التعليمية والمتابعة المستمرة يومياً من كافة أفراد المنظومة التعليمية، خلال الفصل الدراسى الثانى، وجذب الطلاب إلى المدارس والالتزام بالآليات والإجراءات الهامة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية.

وشدد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيا لجميع المراحل التعليمية، وخاصة طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، مشددا على حظر استخدام العقاب البدني والنفسي وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي.

وأكد التوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس، مشيرًا إلى ضرورة متابعة المديريات الحقيبة التدريبية التى أعدت في هذا الصدد، فضًلا عن تفعيل دور المدرسة في تنمية الوعي الطلابي بقيم الانتماء الوطني، ومواجهة هذه المخاطر، وتنمية مهارات مديري المدارس، وذلك في إطار التنمية المهنية المستدامة.

يذكر أن أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، كان قد عقد اجتماعا موسعا بمسرح المديرية بمدرسة السعيدية، مع مدراء عموم الجيزة ووكلاء الإدارات ومجالس الآباء والأمناء ومديرى المرحلة الثانوية وموجهى المواد، بخصوص الاستعدادات وجاهزية المدارس لاستقبال النصف الثانى من العام الدراسى 2023، وذلك بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكد مدير المديرية خلال الاجتماع على:

-متابعة جاهزية المدارس للبدء في الفصل الدراسي الثاني.

-تكليف مدراء العموم بتحليل نتيجة الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي والشهادة الإعدادية ومتابعة المدارس التي لم تحقق النسب المقبولة ومتابعة التوجيهات للمواد ذات النسب المنخفضة.

-مناقشة الاستعداد لبدء الفصل الدراسي الثاني والتنبيه على الاهتمام بالإشراف اليومي داخل المدارس ومتابعة سلامة المباني ومتابعة تنفيذ الصيانة البسيطة داخل المدارس.

-تكليف مدراء العموم بمتابعة المدارس والتنبيه على الانتهاء من المناهج وفقا للخطة الموضوعة.



الأنشطة الطلابية في مدارس الجيزة



تسليم الكتب للطلاب



بدء الفصل الدراسي الثاني في الجيزة



الإذاعة المدرسية



بدء الفصل الدراسي الثاني



أول يوم دراسي في الجيزة



تسليم الكتب للطلاب في مدارس الجيزة