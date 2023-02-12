محافظ الدقهلية يكلف شركة المياه بمتابعة تنفيذ محطة المعالجة مصرف كيتشنر

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، والمهندسة شيماء الصديق مدير عام المرافق ومفوض المحافظة مع وزارة الإسكان لمتابعة تنفيذ مشروع مصرف كيتشنر، بمرافقة المكتب الاستشاري الألماني "جوبا" والمسئول عن تنفيذ محطات معالجة مياه الصرف الصحي ضمن مشروع مصرف كتشينر، وممثلين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، للبدء في عمل الجثات ودراسة التربة لتنفيذ محطة معالجة صرف صحي بهوت ضمن، ومعاينة الموقع المقترح لتنفيذ توسعات محطة معالجة مياه صرف صحي نبروه ضمن مشروع تحسين جودة المياه بمصرف كيتشنر، وذلك بحضور المحاسب محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة نبروه ، والمهندسة وسام حمزة وكيلة الادارة العامة للمرافق بالمحافظة.
وأشار المحافظ إلي أن مشروع تحسين جودة المياه بمصرف كيتشنر يتم تنفيذه علي مستوي ثلاث محافظات هم الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، والممول من بنك الاستثمار الأوربي( EIB ) والبنك الأوربي لإعادة الاعمار(ABRD )، بالإضافة إلي منحة الإتحاد الأوربي( EU) ، مشيرا إلي أن المحافظة تعمل علي توفير كافة الأراضي اللازمة لإنشاء مشروعات محطات المعالجة
وثمن "مختار" دور المجتمع المدني بقرية بهوت علي مشاركتهم في توفير الأرض المطلوبة لإنشاء محطة المعالجة، مؤكدا أن المجتمع المدني بالدقهلية شريك أساسي مع المحافظة في تنفيذ كافة المشروعات في القطاعات الخدمية المختلفة.
الجدير بالذكر أن محطة معالجة الصرف الصحي بقرية بهوت سيتم تنفيذها علي مساحة 5 أفدنة والتي تخدم عدد 7 قري و 3 عزب، لمعالجة الصرف الصحي السلبي علي مصرف كيتشنر بتكلفة اجمالية 18 مليون يورو تقريبا، وسيتم تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتوسعات محطة معالجة نبروه بتكلفة 16 مليون يورو تقريبا.
البدء في مشروع تحسين مياه مصرف كيتشنر
الجهات التنفيذيه اثناء تفقد انشاء محطه معالجة المياة ببهوت
متابعه المشروع
مشروع انشاء محطه معالجة مصرف كيتشنر
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