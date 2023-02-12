محافظ الدقهلية يكلف شركة المياه بمتابعة تنفيذ محطة المعالجة مصرف كيتشنر

وأشار المحافظ إلي أن مشروع تحسين جودة المياه بمصرف كيتشنر يتم تنفيذه علي مستوي ثلاث محافظات هم الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، والممول من بنك الاستثمار الأوربي( EIB ) والبنك الأوربي لإعادة الاعمار(ABRD )، بالإضافة إلي منحة الإتحاد الأوربي( EU) ، مشيرا إلي أن المحافظة تعمل علي توفير كافة الأراضي اللازمة لإنشاء مشروعات محطات المعالجة

وثمن "مختار" دور المجتمع المدني بقرية بهوت علي مشاركتهم في توفير الأرض المطلوبة لإنشاء محطة المعالجة، مؤكدا أن المجتمع المدني بالدقهلية شريك أساسي مع المحافظة في تنفيذ كافة المشروعات في القطاعات الخدمية المختلفة.

الجدير بالذكر أن محطة معالجة الصرف الصحي بقرية بهوت سيتم تنفيذها علي مساحة 5 أفدنة والتي تخدم عدد 7 قري و 3 عزب، لمعالجة الصرف الصحي السلبي علي مصرف كيتشنر بتكلفة اجمالية 18 مليون يورو تقريبا، وسيتم تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتوسعات محطة معالجة نبروه بتكلفة 16 مليون يورو تقريبا.