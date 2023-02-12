محافظ الدقهلية: صرف الدفعة 171 من قروض مشروعات شباب الخريجين

الدقهلية شريف الديب

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 171من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر يناير 2023 وذلك بإجمالى 930 ألف جنيه، موزعة على 11 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة .

وقال مختار إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 36 شاب وفتاه ( 12من الذكور - 24 من الإناث ) وذلك لإقامة مشروعاتهم وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 112 مليون جنيه استفاد منها 12916 شاب وفتاة ( 6152 ذكور - 6764 أناث) جاءت موافقة و تصريحات "مختار" بناء على التقرير الذى عرضته الأستاذة وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة .

وأكد محافظ الدقهلية، ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير اجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن الاقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد، مضيفا أن ذلك يؤكد وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.

وفى سياق مختلف أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على متابعة أعمال الحملة القومية لتحصين رؤوس الأبقار و الأغنام، بنطاق محافظة الدقهلية، وذلك ضد مرض الجلد العقدي للأبقار وجدري الاغنام واوضح محافظ الدقهلية ان أعمال الحملة أسفرت حتى الآن عن تحصين 97.157 رأس ماشية من الابقار والأغنام بنطاق المحافظة مؤكدا أن تنفيذ تلك الحملة يأتي في إطار التعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة - قطاع الطب البيطرى حيث بدأت الحملة اعمالها في الحادي والعشرين من يناير الماضي وتستمر لمدة شهر.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية بشأن نتائج أعمال الحملة بنطاق المحافظة خلال الفترة الماضية منذ بدأ اعمال الحملة.

وأوضح وكيل الوزارة أن هناك حملات مكثفة للتوعية للمربين لرؤوس الماشية من الاغنام والابقار بأهمية التحصين ودوره البالغ في الحفاظ علي الثروة الحيوانية واضاف انه لا توجد أى حالات اشتباه بمرض الجلد العقدي للابقار وجدري الاغنام، واكد قيام مديريه الطب البيطري أيضا بمراقبه أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الادارات والوحدات المحلية.

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الحملة القومية للتحصين المشار اليها تستهدف حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها باعتبارها هدفا قوميا، وأن الدولة تعمل على زيادة الإنتاج الحيوانى هذا وقد طالب" مختار" بضرورة التوسع فى نشر التوعية للمربين وتجار رؤوس الماشية بشكل عام بخطورة الأمراض الوبائية على الحيوانات والتى تمثل حال انتشارها إهدارا لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها.