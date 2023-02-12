مالك مجموعة فاجنر الروسية: الحرب فى أوكرانيا قد تستمر لسنوات

كتبت ريم عبد الحميد

توقع مالك مجموعة فاجنر العسكرية الروسية، التي تلعب دورا فى الحرب فى أوكرانيا، أن تستمر الحرب لسنوات.

وفى مقابلة مع وكالة أسوشيتدبرس، قال يفجينى بريجوزين إن الأمر قد يتطلب ما بين 18 شهر حتى عامين لروسيا لتأمين سيطرتها الكاملة على إقليم دونباس الذى يمثل القلب الصناعى لأوكرانيا. وأضاف أن الحرب قد تستمر لثلاث سنوات لو قررت موسكو السيطرة على الأراضى شرق نهر دنيبير.

وأشارت أسوشيتدبرس إلى أن تصريح بريجوزين، المليونير الذى لديه علاقات وثيقة بالرئيس الروسى وبوصف بانه طباخ بوتين بسبب عقود التموين الضخمة التي يوقعها مع الكرملين، يمثل اعترافا بالصعوبات التي يواجهها الكرملين فى الحملة، التي كان يتوقع فى البداية أن تستمر لأسابيع عندما غزت القوات الروسية أوكرانيا فى 24 فبراير من العام الماضى.

وقال مالك مجموعة فاجنر إن الهدف الأساسى للقوات الروسية يظل تحقيق على الأقل بعض النجاحات التكتيكية فى شرق أوكرانيا. وأشار إلى أن عناصر فاجنر لا يزال منخرطين فى معارك شرسة للسيرة على باخموت الواقعة فى دونتسيك. واعترف بأن القوات الأوكرانية تقاوم بقوة.

وظهرت جماعة فاجنر لأول مرة عام 2014، خلال ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، واكتسبت المنظمة اسمها من لقب زعيمها ديمترى يوتكين، الضابط العسكرى الروسى المتقاعد، وأوتكين من قدامى المحاربين فى حروب الشيشان، وضابط سابق فى القوات الخاصة وكذلك فى المخابرات العسكرية الروسية، وقيل إن يوتكين اختار اسم فاجنر على اسم الملحن الألمانى الشهير والذى كان المفضل لدى هتلر. ورغم إنكار الكرملين أى علاقات مع فاجنر، فقد تم تصوير أوتكين بجانب بوتين.