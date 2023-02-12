لو عايز تبلغ عن محتكري الأعلاف .. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

تشن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حملات فجائية بالتنسيق مع وزارة التموين وكافة الجهات الرقابية، ضد المخالفين لقرارات الحكومة ببيع خامات العليقة والأعلاف بأسعار مرتفعة، أو تداول وبيع الخامات والأعلاف بدون فواتير أو مستندات، أو تخزين الخامات والأعلاف وحجبها عن السوق بغرض الإحتكار ورفع السعر، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الرقابة والتفتيش على مخازن ومصانع الاعلاف .

1- خصصت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أرقام

01551183225 - 01551183224 للتواصل والإبلاغ عن طريق الواتس أب للمخالفين

2- جميع المخالفات التى يتم ضبطها تحال إلى النيابة العامة لمخالفاتها للقرار الوزاري 113 لسنه 1994 وكذلك القانون 181 لسنه 2018 الخاص بحماية المستهلك لرفع الاسعار في السوق مما يؤدى إلى عدم استقرار الأمن الغذائي في الدولة.

‎3- يتم الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات واحالتها للنيابة العامة.