لاعبات "البطل الأولمبى" بسوهاج يحصدن ذهبية وبرونزية تحت 18 سنة.. صور

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، عن تحقيق لاعبات "المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي"، ميدالية ذهبية، وأخرى برونزية، في بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو تحت 18 سنة، والتي أقيمت بإستاد القاهرة الدولي على مدار يومين متتالين.

ومن جانبه قال محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، أن اللاعبة رنا طارق عليان، حصلت على المركز الأول والميدالية الذهبية في وزن 44 كيلو، فيما حصلت اللاعبة حبيبة السيد محمد، على المركز الثالث والميدالية البرونزية في نفس الوزن، مؤكدا على الدعم الدائم للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بسوهاج، متمنيا لهم تمثيل مصر قاريا ودوليا، وبذل المزيد من الجهد خلال التدريبات .

كان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قد كرم فى وقت سابق لاعبي فريق ألعاب القوي بنادي الإيمان لذوي الإعاقة، بالإضافة لرئيس النادي والجهاز الفني والإداري للفريق، لتفوقهم وحصولهم على 9 ميداليات متنوعة في بطولة الجمهورية لألعاب القوى البارالمبية يناير 2023، منها "3 ميداليات ذهبية، و4 ميداليات فضية، و2 ميدالية برونزية".

وهنأ محافظ سوهاج اللاعبين، متمنيها لهم تحقيق المزيد من التقدم والانتصارات، ورفع اسم سوهاج في المحافل والمسابقات المحلية والدولية، مؤكدا على توفير كافة سبل الدعم لهم.

وهنأ محافظ سوهاج اللاعبين، متمنيها لهم تحقيق المزيد من التقدم والانتصارات، ورفع اسم سوهاج في المحافل والمسابقات المحلية والدولية، مؤكدا على توفير كافة سبل الدعم لهم.