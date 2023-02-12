قانون إسبانى جديد يحدد أقصى وقت بقاء الحيوانات الأليفة بمفردها في المنزل

فاطمة شوقى

وافق مجلس النواب الإسبانى على قانون الرفق بالحيوان الجديد الذى يحدد الحد الأقصى للوقت الذى يسمح به لأى حيوان أليف أن يظل بمفرده في المنزل، حسبما قالت صحيفة "البيريوديكو" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن جماعات حقوق الحيوان وأصحاب متاجر الحيوانات الأليفة احتجوا في الأيام الأخيرة على قانون جديد لحماية الحيوانات شبه معتمد من قبل الحكومة الإسبانية والذى يسعى إلى تعزيز حماية حقوق الحيوان، ومنها تحديد وقت لبقاء الحيوانات الأليفة بمفردها في المنزل.

ويتضمن القانون الجديد العناصر التي تؤثر بشكل مباشر على أصحاب الحيوانات الأليفة، بما في ذلك الحد الأقصى للوقت الذي يسمح به لأي حيوان أليف منزلي، وفقًا للقانون الإسباني الجديد، تختلف الكلاب والقطط عندما يتعلق الأمر بالبقاء بمفردها في المنزل.

ويقر القانون الإسبانى الجديد بشكل عام، لا يمكن ترك الحيوانات الأليفة بمفردها وعدم الإشراف عليها لأكثر من ثلاثة أيام متتالية.. يتم تقليل المدة إلى 24 ساعة في حالة الكلاب.

وأشارت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية إلى أنه في حالة كلاب الحراسة، قد تتجاوز 24 ساعة إذا كان لديهم محدد موقع لمعرفة موقعهم وإذا كان لديهم مأوى متاح لظروف الطقس السيئة.

بالنسبة للقطط أو الهامستر أو الطيور، تعد ثلاثة أيام هي الحد الأقصى للوقت الذي تقضيه الحيوانات بمفردها، ولمن لا يمتثل لهذه القاعدة إلى غرامة تصل إلى 10000 يورو.

ويقر القانون أنه يمكن للكلاب البقاء في المنزل بمفردها لبضع ساعات ، لكنهم جميعًا يحتاجون إلى ممارسة الرياضة ويجب أن يتوفر لأصحابها الوقت لأخذهم للتنزه عدة مرات في اليوم.

بالإضافة إلى ذلك ، يحظر القانون الجديد صراحة "تسويق الكلاب والقطط والقوارض في متاجر الحيوانات الأليفة ، فضلاً عن عرضها وعرضها للجمهور لأغراض تجارية". وبالمثل ، يتم رفض الممارسات العنيفة ضد الكلاب والقطط ومنها عدم بقاءهم في الشرفات او أسطح المنازل وغرف التخزين والطوابق السفلية.

واحتج أصحاب متاجر الحيوانات الأليفة على أنهم سيضطرون إلى إغلاق أعمالهم بموجب القانون الجديد لأنه لا يسمح إلا للمربين المرخصين ببيع القطط والكلاب والقوارض، وقالوا إن آلاف الوظائف ستضيع وستنمو السوق السوداء للحيوانات الأليفة والحيوانات الغريبة.

من بين الجوانب الأخرى ، يشجع القانون الجديد على التربية الخاضعة للرقابة فقط. حظر عرض الحيوانات البرية في السيرك ، وسيكون إلزامياً للأشخاص الذين يطمحون في رعاية كلب أن يأخذوا دورة تدريبية قصيرة تكون مجانية وصالحة إلى أجل غير مسمى.