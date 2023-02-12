غدا.. المفوضة الأوروبية للطاقة تزور مصر لمناقشة وضع أمن الطاقة العالمى

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تزور مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة كدري سيمسون، مصر، غدا الإثنين؛ لمناقشة وضع أمن الطاقة العالمي مع الشركاء، ودفع العمل بمذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل، لدعم خطة (REPowerEU) الخاصة بالحد من واردات أوروبا من الغاز الروسي.

وذكرت سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة- في بيان، اليوم الأحد، أن سيمسون ستلتقى بوزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، ووزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس؛ لتعزيز تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، في يونيو من العام الماضي.

كما ستشارك المفوضة في معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول (إيجيبس 2023)، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويجمع الحدث ممثلي الحكومات وقادة صناعة الطاقة من إفريقيا ومنطقة المتوسط؛ لمناقشة التحول في مجال الطاقة.

وسوف تلقي سيمسون كلمة رئيسية وتشارك في حلقة نقاش حول "إدارة العرض والطلب في الأوقات العصيبة- دعم الاقتصادات العالمية وأمن الطاقة" مع وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، ومفوضة الطاقة والبنية التحتية لمفوضية الاتحاد الإفريقي أماني أبو زيد.