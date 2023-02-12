طرح مشغولات ذهبية ذات أوزان خفيفة لتحريك مبيعات الذهب.. فيديو

قدم تلفزيون اليوم السابع تغطية خاصة حول تطورات سوق الذهب وطرح مشغولات ذهبية جديدة ذات اوزان خفيفة وذلك بهدف تحريك مبيعات المشغولات الذهبية، خاصة بعد اتجاه المستهلكين لشراء الجنيهات والسبائك الذهب خلال الفترة الأخيرة بالنصف الثاني من 2022.

وعززت شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، من دورها في دعم صناعة الذهب والمجوهرات محليًا، والاستفادة من قرارات وزارتي التموين والصناعة الأخيرة بإزالة المعوقات أمام تصدير المشغولات الذهبية، بالمشاركة لأول مرة في كبرى المحافل والمعارض الدولية للذهب والمجوهرات المقامة بدولتي إيطاليا وتركيا، مستهدفة الانطلاق بصادرات الذهب المصرية نحو العالمية، وفتح أبواب للتواصل مع كبرى وأعرق شركات الذهب والمجوهرات، لنقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع بما يساعد الشركات المحلية على الارتقاء بإنتاجها، ومعرفة أحدث التطورات في التصميمات لضمان استمرار منافستها عالميًا.

وقال إيهاب واصف رئيس شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن وفدًا يضم أعضاء الشعبة شاركوا مؤخرا بفعاليات معرض Vicenzaoro بإيطاليا الذي يعد أحد أهم معارض الذهب والمجوهرات حول العالم نظرا لإقامة بدولة إيطاليا التي تعد المركز الإقليمي لصناعة الذهب والمجوهرات عالميًا، بالإضافة إلى جذب أكثر 1300 علامة تجارية من كبرى العلامات التجارية من مختلف الجنسيات للمشاركة بها، وعدد كبير من اللاعبين الكبار في تلك الصناعة ومشترون الذهب والمجوهرات، حيث اطلعوا على أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا تصنيع الذهب والمجوهرات عالميًا؛ لنقلها إلى المصانع المصرية؛ والعمل على الارتقاء بتصميماتها لتصنيع مشغولات ذهبية تناسب الأذواق العالمية مع توجهها إلى تصدير المشغولات الذهبية بدلا من الذهب الخام.