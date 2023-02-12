صعود 7 قطاعات بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها "التعبئة والتغليف" بنسبة 0.9%

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.9%، أعقبه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.8%، يليه قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية، والتجارة والموزعون بنسبة 0.7%، وصعد قطاع مواد البناء بنسبة 0.4%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.2%.

فيما تراجعت 8 قطاعات على رأسها البنوك بنسبة 2.6%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.2%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1%، وهبط قطاعي السياحة والترفيه، والموارد الأساسية بنسبة 0.7%، 0.6%، على التوالي، وانخفض قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.3%، 0.2%، على التوالي، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.1%، فيما استقر قطاع الخدمات التعليمية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.086 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 471 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 66.3 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.63% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.54%، والعرب على 6.83%، واستحوذت المؤسسات على 44.19% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.80%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 158.5 ألف جنيه، 3.9 مليون جنيه، 114.3 مليون جنيه، 31.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 82.8 مليون جنيه، 67.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 17287 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2869 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 20334 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 7116 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 2900 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 4377 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 3448 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 1252 نقطة.