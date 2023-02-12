اليوم السابع
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الأحد، 12 فبراير 2023 01:58 م
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صرف معاشات شهر فبراير من فروع بنك ناصر اليوم لمن تخلفوا عن الموعد المحدد

الأحد، 12 فبراير 2023 01:00 م
صرف معاشات شهر فبراير من فروع بنك ناصر اليوم لمن تخلفوا عن الموعد المحدد صرف المعاشات
كتب مدحت وهبة

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استأنفت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، صرف معاشات فبراير من فروع بنك ناصر الاجتماعي مع تيسير كافة الإجراءات، وذلك لمن تخلفوا عن الموعد المحدد.
 
يتيح  قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 حرية خضوع  المصريين العاملين بالخارج و العاملين بالمنظمات الدولية داخل مصر لمنظومة التأمينات الاجتماعية من خلال تقديم طلب اشتراك مؤمن عليه، وصورة شهادة الميلاد المميكنة و صورة بطاقة الرقم القومي و صحيفة البيانات الأساسية، في حالة وجود مدد سابقة كذلك تقديم بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر.
 
كما يقدم الشخص الراغب في اشتراك التأمين الاجتماعي تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه. مع صورة موثقة من عقد العمل في الخارج و صورة من جواز السفر على أن يكون سارياً وصورة من عقد العمل بالهيئة أو المنظمة الدولية او السفارة الأجنبية و يقوم مكتب تأمينات مصر للتأمين على العاملين المصريين بالخارج بفتح اشتراك للعامل وتسجيله علي قاعدة معلومات الحاسب الآلي بالهيئة.
 
على جانب آخر نص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، في المادة 35 بأن تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15% للزيادة، وألا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.
 

التضامن

معاشات فبراير

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طرق صرف المعاشات

زيادة المعاشات



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