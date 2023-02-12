صرف معاشات شهر فبراير من فروع بنك ناصر اليوم لمن تخلفوا عن الموعد المحدد

كتب مدحت وهبة

استأنفت وزارة التضامن الاجتماعي ، اليوم الأحد، صرف معاشات فبراير من فروع بنك ناصر الاجتماعي مع تيسير كافة الإجراءات، وذلك لمن تخلفوا عن الموعد المحدد.

يتيح قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 حرية خضوع المصريين العاملين بالخارج و العاملين بالمنظمات الدولية داخل مصر لمنظومة التأمينات الاجتماعية من خلال تقديم طلب اشتراك مؤمن عليه، وصورة شهادة الميلاد المميكنة و صورة بطاقة الرقم القومي و صحيفة البيانات الأساسية، في حالة وجود مدد سابقة كذلك تقديم بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر.

كما يقدم الشخص الراغب في اشتراك التأمين الاجتماعي تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه. مع صورة موثقة من عقد العمل في الخارج و صورة من جواز السفر على أن يكون سارياً وصورة من عقد العمل بالهيئة أو المنظمة الدولية او السفارة الأجنبية و يقوم مكتب تأمينات مصر للتأمين على العاملين المصريين بالخارج بفتح اشتراك للعامل وتسجيله علي قاعدة معلومات الحاسب الآلي بالهيئة.