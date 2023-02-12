شرايين تنموية بشرق أسوان تساهم فى نقل الخامات المحجرية ومنع الاختناق المرورى

أسوان- صلاح المسن

في كل أنحاء البلاد، تواصل الدولة المصرية، مد شرايين التنمية ورفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية، ما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد، وخفض معدلات الحوادث، وفي جنوب شرق محافظة أسوان، تواصل الجهات والشركات المنفذة تنفيذ المشروعات الجارية بشرق مدينة أسوان، لخلق محاور تنموية جديدة، والقضاء على التكدس المرورى .

وتستهدف المشروعات تغيير شكل الحياة، وتحسين جودتها، سواء في البنية التحتية أو الطرق والمحاور أو التطوير والتجميل أو القضاء على التلوث، بمعاونة الوزارات والجهات الداعمة والمنفذه لهذه المشروعات الغير مسبوقة .

وبلغت نسبة تنفيذ مشروع الطريق الإقليمى الدائرى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم، وصلت إلى 73 %، من خلال الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان بهدف تحويل حركة النقل الثقيل المحمل بالخامات المحجرية خارج المدينة حيث جارى إنشاؤه بنظام البلاطات الخرسانية لتحمل الأوزان العالية ويصل طوله إلى 23 كيلو متر وبعرض 13 متر، وبتكلفة تصل لحوالى 600 مليون جنيه شاملة إنشاء كوبرى علوى في نهاية الطريق فوق خطوط السكك الحديدية والطريق الزراعى.

كما بلغت نسبة تنفيذ مشروع رفع كفاءة ورصف طريقى كيما والسماد إلى 30 % ، والمستهدف منه إلى تطوير الطريقين بطول 8 كيلو متر م من ميدان الشلال وحتى كوبرى الشيخ عيسى بالجويزة بتكلفة 154 مليون جنيه حيث تضم أعمال تركيب العدايات بمواسير ( u.p.v.c ) بقطر 250 مللى ، ليعقبه إزالة وكشط طبقات الأسفلت القديم وطبقات الأساس ، بجانب فرش طبقة الأساس و طبقة بسمك 50 سم من خلال ماكينة ( FDR ) من أجل تحقيق أعلى معدلات التحمل للأوزان والحمولات العالية من النقل الثقيل تمهيداً للبدء فى وضع الطبقات الإسفلتية الأخيرة .

كما تم إنهاء 82.5 % من مشروع إنشاء كوبرى السيل العلوى للسيارات والمشاه بواسطة الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل مما سيساهم فى القضاء على مشكلة الإختناق المرورى أمام مزلقان السيل الجديد حيث تصل تكلفته إلى 139 مليون جنيه ، فيما تصل أطوال الكوبرى والمداخل والمخارج إلى 2060 متر .

من ناحية أخري، و تزامناً مع كل ذلك تم البدء فى مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل ، وبتكلفة 365 مليون جنيه بهدف إنهاء أكبر مشكلة بيئية تؤرق المقيمين بمناطق شرق المدينة ذات الكثافة السكانية العالية ، مع خلق متنفس ترفيهى لهم بإستغلال المساحات الناتجة من التغطية فى نشر المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات وساحات إنتظار للسيارات ، ومواقع ترفيهية .

و تنفيذ هذا المشروعات الحيوية تأتى إستكمالاً للجهود المبذولة للنهوض بمدينة أسوان العاصمة من خلال تنفيذ مشروعات غير مسبوقة فى إحلال وتجديد البنية التحتية ، والتطوير والتجميل إمتداداً من كورنيش النيل غرباً وحتى طريقى كيما والسماد شرقاً ، ليتم ربط أحياء المدينة السياحية عبر شبكة الطرق والكبارى الداخلية بشكل جمالى راقى ، و بالتوازى مع ذلك جارى إستكمال مع مشروع إنشاء كوبرى علوى للسيارات والمشاة أعلى مزلقان المضيق بمركز نصر النوبة على طريق أسوان / القاهرة الزراعى بنسبة تنفيذ 75 % ، وبنفس المواصفات الفنية لكوبرى السيل ، ليتزامن ذلك مع تنفيذ مشروع محور وكوبرى خزان أسوان البديل بتكلفة 1.7 مليار جنيه ، والمخطط نهوه فى يونيو القادم ، ليتواكب ذلك مع قرب إنتهاء مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة بطول 125 كيلو متر بين مدينتى أسوان والسباعية بإعتمادات 800 مليون جنيه وذلك بنهاية ديسمبر الجارى ، علاوة على أنه جارى تنفيذ مشروع إزدواج طريق أسوان / أبو سمبل البرى بطول 215 كيلو متر ، والمقرر الإنتهاء منه فى شهر يونيو القادم .



التطوير والتجميل أو القضاء على التلوث (1)



التطوير والتجميل أو القضاء على التلوث (2)



التطوير والتجميل أو القضاء على التلوث



تحسين البنية التحتية والطرق والمحاور



تستهدف تغيير شكل الحياة وتحسين جودتها



تنفيذ المشروعات الجارية بشرق مدينة أسوان



تنفيذ مشروعات غير مسبوقة



جانب من الاعمال