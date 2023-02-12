سقوط أمطار على سواحل شمال سيناء والمحافظة ترفع درجة الاستعدادت

شمال سيناء - محمد حسين

تعرضت سواحل شمال سيناء اليوم وليلة أمس لسقوط أمطار مابين خفيفة ومتوسطة متقطعة.

وتجمعت مجددا المياه فى برك بشوراع المدن ومبكرا دفعت مجالس المدن بسيارات سحب للتخلص منها وإعادة فتح الشوارع التى تسببت مياه الأمطار فى إعاقة الحركة على مساراتها.

ورفعت محافظة شمال سيناء درجات الإستعداد، وتتابع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن وغرفة عمليات المحافظة لتلقى أى شكاوى من المواطنين.

وأعلن اسامه عفش رئيس مركز ومدينة العريش فى بيان، انه يتابع عمليات تصريف مياه الأمطار داخل المدينه، لافتا انه تم تشكيل غرفة عمليات بناء علي تعليمات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء لمتابعة عملية تصريف الأمطار، ويقوم فريق إدارة الازمات بالمجلس من خلال تواصل الغرفه مع بلاغات المواطنين ورؤساء مناطق الخدمات

وأكد رئيس المدينه ان معدات المجلس علي استعداد تام لمواجهة مياه الأمطار داخل مدينة العريش حيث تم الدفع بعدد اثنين سيارة كسح وتم تجهيز عدد خمسة ماكينات لشفط المياه، موضحا ان غرفة عمليات مجلس مدينة العريش علي تواصل مع غرفة عمليات الديوان العام لتلقي اي بلاغات والتعامل معها.

وبدورهم أعرب المزارعون فى مناطق شرق العريش والشيخ زويد ومناطق جنوب رفح عن سعادتهم بسقوط الأمطار فى هذا التوقيت لأنها روت مساحات زراعية من الشعير الذى يتم زراعته على مياه الأمطار وتساعدهم فى زراعات جديدة للتين والعنب ورى، وتغذية المخزون الجوفى الذى يعتمدون عليه فى استخراج المياه الجوفية لرى مساحات اشجار الزيتون.

وكانت شركة المياه والصرف الصحى بشمال سيناء اعلنت انه في إطار قيام الشركة بدورها في مواجهة الأزمات والطوارئ ، تم رفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى لمواجهة موجة الطقس السيء و تفعيل خطة الأزمات والطوارئ، للسيطرة التامة علي المدينة من خلال 13 معدة أنواع مختلفة مجهزة بأحدث التقنيات و الأطقم الفنية.

وأن جميع المحطات بحالة جيدة وعلى اقصى درجات الاستعداد والجاهزية من مولدات الطاقة الكهربية ووحدات الرفع، وأن الشركة تعمل على المتابعة المستمرة مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق الكامل مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأهابت الشركة بجميع المواطنين بتقديم الدعم من خلال الإبلاغ عن المناطق أو الشوارع عند تراكم مياه الأمطار بالاتصال على الخط الساخن 125 او التواصل مع مسئولي الطوارئ بالشركة حتى يتم تداركها سريعا.



