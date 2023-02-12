رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة يلتقي سكان الحي السكني الثالث R3

كتب أحمد حسن

التقى المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة ، قاطني الحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة ، للرد على استفساراتهم ومناقشة مقترحاتهم، وذلك بحضور نواب ومعاوني رئيس الجهاز، ومسئولي الإدارات المعنية بالجهاز.

واستهل المهندس شريف الشربيني ، اللقاء، بتقديم الترحيب الكامل بالسكان، تبع ذلك عرض موقف الحي السكني الثالث مع توضيح الخدمات الموجودة بالحي، وما يتميز به من موقع استراتيجي يتوسط أهم المعالم الرئيسية بالمدينة وقربه منها، ومدى ربطه بالمدن المجاورة ومطار القاهرة الدولي، كما تم توضيح أهم الخدمات التي قاربت على الانتهاء بالحي، وكذا الخدمات التي تم تشغيلها بالفعل وتقديم الخدمة حاليا،ً وموقف الخدمات الجاري تنفيذها سواء تعليمية أودينية أوثقافية أوترفيهية وتجارية وإدارية، وخلافه.

وقال المهندس شريف الشربيني، إنه تم خلال اللقاء توضيح الأدوار المنوط بها كل من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ودور الجهاز كممثل لوزارة الإسكان والتكليفات الخاصة به، وكذا دور شركة سيتي إيدج القائمة على تسويق مشروع المقصد بالحي السكني الثالث R3.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية بتفعيل خدمة الشباك الواحد لتقديم الخدمات للمواطنين والتسهيل في تقديم الخدمة، تم تأسيس مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن البروتوكول الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة التخطيط لتوحيد منظومة تلقي خدمات المواطنين.

وأشار الشربيني إلى أنه تم تلقي المقترحات والرد على استفسارات قاطني الحي وتوضيح جميع الأمور لهم، حيث أسفر الاجتماع عن تقدم المواطنين بالشكر والتقدير لمسئولي الجهاز على الجهد المبذول في إظهار الحي السكني R3 في أبهى صورة، و تذليل جميع العقبات لتقديم الخدمات للمواطنين دون تأخير.

كما وعد رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة ببذل قصارى الجهد واستكمال مسيرة التطوير والتحسين من أداء الخدمات للتيسير على المواطنين، مع استمرار انعقاد مثل هذه الاجتماعات بصورة دورية.