خارجية روسيا: أوكرانيا وحلفائها خدعوا المجتمع الدولى بتوقيعهم لاتفاقيات مينسك

وقالت زاخاروفا ، في تصريحات أوردتها قناة " روسيا اليوم"، إن ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا، قاموا بخداع المجتمع الدولي بتوقيع اتفاقيات مينسك وقد وقع الشعب الأوكراني ضحية لخداعهم .

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية أن توقيع اتفاقيات مينسك منحت نظام كييف الوقت لإعادة التسلح وهذا يعني أنهم خططوا منذ البداية لخداع المجتمع الدولي، موضحا أن أوكرانيا وحلفائها وضعوا في الاتفاقيات منذ البداية معنى مخالفا لما وعدوا به أوروبا والعالم.

وكان الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، صرح في وقت سابق ، بإن اتفاقيات مينسك سمحت بتسليح وتطوير القوات الأوكرانية وتشكيل تحالف دولي ضد روسيا.