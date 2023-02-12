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خارجية روسيا: أوكرانيا وحلفائها خدعوا المجتمع الدولى بتوقيعهم لاتفاقيات مينسك

الأحد، 12 فبراير 2023 08:02 ص
خارجية روسيا: أوكرانيا وحلفائها خدعوا المجتمع الدولى بتوقيعهم لاتفاقيات مينسك المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أ.ش.أ

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أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن توقيع اتفاقيات مينسك للتسوية في دونباس خدعة من قبل أوكرانيا وحلفائها للمجتمع الدولي .

وقالت زاخاروفا ، في تصريحات أوردتها قناة " روسيا اليوم"، إن ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا، قاموا بخداع المجتمع الدولي بتوقيع اتفاقيات مينسك وقد وقع الشعب الأوكراني ضحية لخداعهم .

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية أن توقيع اتفاقيات مينسك منحت نظام كييف الوقت لإعادة التسلح وهذا يعني أنهم خططوا منذ البداية لخداع المجتمع الدولي، موضحا أن أوكرانيا وحلفائها وضعوا في الاتفاقيات منذ البداية معنى مخالفا لما وعدوا به أوروبا والعالم.

وكان الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، صرح في وقت سابق ، بإن اتفاقيات مينسك سمحت بتسليح وتطوير القوات الأوكرانية وتشكيل تحالف دولي ضد روسيا.

 


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