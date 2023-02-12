حبس شاب انتحل صفة طبيب بمركز الدلنجات فى البحيرة 4 أيام

البحيرة ناصر جودة

قررت نيابة الدلنجات بمحافظة البحيرة، تحت إشراف المستشار أحمد التهامى المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور حبس «ر م ط» فى العقد الثالث من العمر وشهرته "الدكتور أ ط" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة طبيب فى قرية مؤسسة البستان التابعة لدائرة مركز مركز الدلنجات بالبحيرة على خلاف الحقيقة.

وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهم كان يدير مركزا طبيا غير مرخص ويدعى قدرته على علاج الفقرات وفقرات الظهر وفقرات الرقبة وآلام العمود الفقرى وعلاج المفاصل وخشونة الركبة وغيرها من أمراض العظام والأعصاب.

كما كشفت التحريات أن المتهم كان يتقاضى مبالغ مالية زاعما قدرته على علاج المرضى من كافة الأمراض التى يطلبون علاجها.

وأكدت التحقيقات أن الطبيب المزيف كان يوهم مرضاه بإجرائه العمليات الجراحية المختلفة، وأنه أوهم مريضة تعانى من سرطان الثدى بإعطائها أمبولات مجهولة الاسم لعلاجها وتقاضى منها مبلغ أكثر من 15 ألف جنيه، وأوهم مريضة أخرى باستئصال ورم بالمعدة عن طريق التنويم المغناطيسى مقابل مبلغ 20 ألف جنيه.

يذكر أن الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الطبيب المزيف بمركز الدلنجات بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة وتم التحفظ. على مكان إجراء الكشوف على المرضى وتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.