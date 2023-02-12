تليجراف: محادثات أوكرانية بريطانية حول إنتاج أسلحة ومركبات عسكرية فى كييف

كتبت رباب فتحى - أ ش أ

كشفت صحيفة "ديلى تليجراف" البريطانية إنه بات من الممكن تصنيع الأسلحة والمركبات العسكرية البريطانية في أوكرانيا بموجب خطط من شأنها أن تشير إلى تعميق علاقات البلاد مع الناتو.

وقالت الصحيفة - في تقرير عبر موقعها الإلكتروني- إن كبار مسئولي صناعة الدفاع في المملكة المتحدة يناقشون هذه الخطط مع نظرائهم الأوكرانيين، إذ قام مسئولون تنفيذيون بريطانيون بزيارة كييف بهدف إقامة مشاريع مشتركة لتصنيع الأسلحة والمركبات محليا بموجب ترخيص.

وبحسب التقرير تجري شركات دفاعية أوروبية أخرى أيضا محادثات مع أوكرانيا، وقال أحد المسؤولين التنفيذيين -لصحيفة تليجراف- إن السباق جار لوضع المملكة المتحدة "في مقدمة قائمة الانتظار".

ومن جانبها أشارت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تسمح لأوكرانيا بالحفاظ على وظائف لعشرات الآلاف من عمال الدفاع مع انتقالها من التسلح الروسي المصمم إلى الأسلحة المتوافقة مع معايير الناتو.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد زار المملكة المتحدة يوم الأربعاء الماضي وهي ثاني زيارة خارجية له منذ بدء العملية الروسية الشاملة لأوكرانيا.