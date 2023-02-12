تعليم بورسعيد يشدد على عدم السماح للطلاب متجاوزى نسبة الغياب حضور امتحان نهاية العام

بورسعيد محمد فرج

شهدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد صباح اليوم طابور الصباح بمدرسة بورسعيد الثانوية للبنات تزامنا مع بدء الفصل الدراسي الثاني برفقة الأستاذ محمود بدوي مدير عام التعليم العام.

كما أجرت الدكتورة هالة عبد السلام، جولة تفقدية لعدد من مدارس المحافظة للتأكد من انتظام الدراسة وكذلك مخزن الكتب للاطمئنان على توزيع الكتب المدرسية على المدارس لتسليمها للطلاب بجميع الصفوف والمراحل التعليمية بمختلف الإدارات التعليمية.

وأكدت وكيل الوزارة، أن الجولة التفقدية طالت مدرسة بورسعيد الرسمية للغات ومدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات ومدرسة القناة الابتدائية وذلك لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس.

وشددت الدكتورة هالة عبد السلام خلال جولتها على الطلاب بضرورة الانتظام وعدم الغياب وتحصيل العلم من مكانه الشرعي وهو المدرسة منوهة بعدم السماح للطلاب متجاوزي نسبة الغياب بحضور امتحان نهاية العام موجهة بتوزيع الكتب الدراسية على الطلاب دون التقيد بسداد المصروفات الدراسية.



هالة عبد السلام وكيل وزارة تعليم بورسعيد