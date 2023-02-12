تعليم الوادى الجديد يحصد 3مراكز على مستوى الجمهورية فى مسابقة نجوم المكتبة

وأوضح مدير التعليم بالمحافظة، تصدر الجمهورية بالمركز الأول للمرحلة الثانوية، الطالبة أسماء ناجح ثابت من مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بالخارجة، كما حصد الطالب باسل محمود حسن هنداوي من مدرسة الخارجة الرسمية للغات بالخارجة المركز الخامس على مستوى الجمهورية للمرحلة الإعدادية، والطالبة زهراء حسن محمد سنوسى من مدرسة غرب الموهوب بالداخلة المركز التاسع للمرحلة الابتدائية، مهنئا إدارتى الخارجة والداخلة التعليميتين وطلاب المحافظة الفائزين، مع أطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.

وكان قطاع التعليم بالمحافظة، أعلن عن فوز البرلمان المدرسى المنتخب من إدارتى الخارجة والداخلة التعليميتين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة البرلمان المدرسى للعام الدراسي 2022 _ 2023 م، مؤكداً على أن الفريق الفائز بالمركز الأول يضم مجموعة من الطلاب المتميزين من مدارس إدارتى الخارجة والداخلة التعليميتين .

وأكد مدير التعليم بالمحافظة، أنه وفقا للتوجيهات سيتم منح الطلاب الفائزين بالمسابقة جوائز مالية متمثلة بدفتر توفير (شقة المستقبل) مقدمة من الإدارة العامة للأنشطة الثقافية، مهنئا مديرى إدارتى الخارجة والداخلة التعليميتين بهذا الفوز مثمنا مجهودات توجيه عام الصحافة المدرسية بالمديرية والإدارات التعليمية فى تقديم كافة سبل الدعم للطلاب والتمثيل المشرف للمحافظة بشتى المسابقات.

وفى سياق متصل، أعلن مدير التعليم بالمحافظة، أن قطاع التعليم نجح أيضا فى حصاد المركزين الثانى والثالث على مستوى الجمهورية بمسابقة الإذاعة المدرسية للعام الدراسى 2022_ 2023م، لافتا إلى أن مدرسة موط التجارية التابعة لإدارة الداخلة التعليمية احتلت المركز الثانى لمرحلة التعليم الفنى فيما احتلت مدرسة الشهداء الإعدادية التابعة لإدارة الخارجة التعليمية المركز الثالث عن المرحلة الإعدادية .

ومن جانبه هنأ اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قطاع التربية والتعليم بالمحافظة على تحقيق تلك المراكز المتقدمة ومتمنيا لهم دوام التوفيق وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

وكان وكيل التعليم بالوادى الجديد، أعلن عن ختام فعاليات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية والتي أسفرت عن فوز مدرسة الفرافرة للتعليم الأساسى بالمركز الأول على مستوى المديرية وستمثل المحافظة بتصفيات الجمهورية، موجها خالص التهنئة لإدارة الفرافرة التعليمية ومدرسة الفرافرة للتعليم الأساسى، ومتمنيا التمثيل المشرف واللائق بتصفيات الجمهورية وحصاد مركز متقدم.