تحصين 148 ألفا و951 رأس ماشية و46 ألفا و410 من الطيور بكفر الشيخ

وتمكنت حملات مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ من تحصين 42760 طائر ضد الأمراض الوبائية، وفي إطار مكافحة مرض انفلونزا الطيور، وتم تحصين بأجر 3650 طائر بلقاح انفلونزا الطيور، فضلاً عن تطهير سوق واحد و4 رياشات، وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، كما تم عمل 60 عينة ما قبل البيع من 4 مزارع بإجمالي 12000 طائر، كما تم منح 7 تصاريح نقل الطيور الحية، حفاظا على الثروة الداجنة.

وقال الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، تم إعدام ربع أمامي أيسر لعجل بقرى غير صالح للاستهلاك الآدمي لإصابته بالسل الموضعي، وذلك بعد إجراء الكشف البيطري بمجزر مطوبس.

وأضاف مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، إن فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام تمارس عملها خلال اللجان الطبية البيطرية الوقائية بقرى المحافظة ما بين لجان ثابتة ومتحركة مجهزة بكل التجهيزات والأدوات واللقاحات اللازمة و لجان التأمين والترقيم والتسجيل للماشية ومعدات لجان التوعية بالتنسيق مع لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية ومديري الإدارات.

وأضاف مدير عام الطب البيطري، أن لجان الإرشاد البيطري تقوم بتوعية المواطنين للإقبال على لجان التحصين المنتشرة بالقرى والتوابع على مستوى المحافظة، لتحصين ماشيتهم حتى تحقق الحملة أهدافها المرجوة، الأمر الذي يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين، للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض وزيادة إنتاجيتها.