بنك الاستثمار الأوروبى يقدم قرضا بـ150 مليون يورو لإنتاج الأدوية فى فرنسا

فاطمة شوقى

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي، موافقته على اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون يورو، لصالح شركة للمستحضرات الصيدلانية، من أجل إقامة مصنع لإنتاج الأدوية الحيوية في تولوز الفرنسية.

ووفقا لبيان للبنك، يدعم قرض بنك الاستثمار الأوروبي، بشكل خاص، مجال البحث والتطوير، من خلال هيكل تمويل فريد ومبتكر ومرن؛ حيث سيجري تقديم القرض، الذي يصل حجمه الإجمالي إلى 150 مليون يورو، في صورة شرائح على مدار ثلاث سنوات.

وكان بنك الاستثمار الأوروبي قد قدم قرضا بقيمة 75 مليون يورو لنفس الشركة في عام 2017، وقال أمبرواز فايول نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي "نرحب بدعم استثمارات شركات مستحضرات التجميل في البحث والتطوير والابتكار من خلال اتفاقية التمويل الثانية الموقعة مع بنك الاستثمار الأوروبي".. مضيفا أن هذه الاتفاقية تعد دليلا على رغبتنا في دعم شركات التكنولوجيا الحيوية الأوروبية، حتى تتصدر قطاعا يتميز بمنافسة عالمية قوية للغاية".

وأشار إلى أن هذا الاستثمار من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على النشاط الاقتصادي في تولوز، حيث سيساهم في تمويل مصنع يُقام على مساحة 12 ألف متر مربع وسيوفر أكثر من 200 فرصة عمل.

من جانبه، قال إينو سبيلنر المدير المالي لشركة (إيفوتيك) "إن بنك الاستثمار الأوروبي يلعب دورا مهما في تعزيز الابتكار بالاتحاد الأوروبي، ونتطلع من خلال شراكتنا مع البنك إلى فتح آفاق جديدة للشراكة في مجال البحث والتطوير، وإقامة أول مصنع لإنتاج الأدوية الحيوية في أوروبا بفضل نموذج التمويل المبتكر لبنك الاستثمار الأوروبي".

تجدر الإشارة إلى أن المستحضرات الدوائية الحيوية هي المصنعة بصورة كاملة أو شبه كاملة من مصادر حيوية.