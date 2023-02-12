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بريتيش بتروليوم: نحتفل بمرور 60 عاما على وجودنا فى مصر وسنضخ 8 مليارات دولار

الأحد، 12 فبراير 2023 10:06 ص
بريتيش بتروليوم: نحتفل بمرور 60 عاما على وجودنا فى مصر وسنضخ 8 مليارات دولار جانب من الجلسة الحوارية
كتب - سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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قال برنارد لووني الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم "بي بي" العملاقة للنفط، إن الشركة تحتفل بوجودها في مصر منذ 60 عاما، مشيرا إلى أن أحداث العام الماضى "الحرب الأوكرانية – الروسية" علمتنا أننا بحاجة إلى الانتقال الطاقى، ويجب أن يكون هذا الانتقال منظما".
 
أضاف الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم "بي بي" العملاقة للنفط، خلال كلمته بمعرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول "إيجبس 2023" بحضور الرئيس السيسي، لقد أعلنا استراتيجيتنا التى تستوجب استثمار المزيد في الأنظمة الحديثة، وسنضخ المزيد الكثير من الأموال للانتقال الطاقى بقيمة تصل إلى 8 مليارات دولار، وسنقوم بذلك في مصر في مجال الغاز والهيدروجين".
 

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