انتظام العمل بمبادرة فحص وعلاج الأنيميا والسمنة لطلاب الابتدائى ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بتوفير التيسيرات والتسهيلات اللازمة لمبادرة فحص وعلاج أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية مع بداية الفصل الدراسي الثاني، في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، مؤكدا أهمية المبادرات التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى إطار حرصه على الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية التى تقدمها الدولة للمواطنين والتى تمثلت فى العديد من المبادرات المختلفة التى تشمل كافة جوانب الرعاية الصحية للمواطنين في مختلف المراحل السنية .

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد يحيى مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف، بشأن سير العمل في مبادرة فحص وعلاج أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، والتي انطلقت اليوم وتستهدف كافة سنوات المرحلة الابتدائية، بإجمالي 500 ألف تلميذ وتلميذة بالتعليم العام والأزهري على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتي يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية ببني سويف.

وأشار "يحيى" إلى متابعته لسير العمل في المبادرة التي ،خلال زيارته لعدد من المدارس ،للتأكد من سير العمل بانتظام وتذليل أي معوقات، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على الالتزام بكافة التدابير الوقائية والصحية والإجراءات الاحترازية، منوها عن توفير كافة المستلزمات الطبية المستخدمة بأعمال المبادرة وأن الفرق المشاركة في المبادرة والبالغ عددها 61 فريقاً طبياً (21 للحضر + 40 للريف) وذلك بحضور رضا محمود مدير عام إدارة الشؤون الطبية، الدكتورة حنان خلف مدير المكتب الفنى ومنسق المبادرة.

من جهتها أوضحت منسق عام المبادرة، أنه تم عقد برنامج تدريبي لاستكمال العمل بالمبادرة ، تناول الأساليب الحديثة المتعددة فى قياس الوزن والطول لطلاب المرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى خطوط سير مختلف الإجراءات الصحية، التي يمر بها جميع الطالبات والطلاب، وذلك أثناء تطبيق جميع الإجراءات الخاصة بعملية الفحص الطبى، استكمالا بتنفيذ إجراءات قياس نسبة "الهيموجلوبين" فى الدم، لتلاميذ المدارس الابتدائية، وذلك على مستوى جميع المدارس.