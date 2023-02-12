انتظام الدراسة بمدارس القاهرة وبرامج توعوية بالإذاعة بمخاطر الزلازل

كتب سيد الخلفاوى

أكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، انتظام الدراسة بجميع المدارس، حيث تابع مديري عموم الادارات التعليمية طابور الصباح وسير العمل في بداية الفصل الدراسي الثاني واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية.

وشهد مدير المديرية طابور الصباح وانتظام اليوم الأول من بدء الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسي 2023 /2022 بمدرسة الحرية النموذجية التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، بحضور إيمان عبد الله مدير عام الإدارة، وسهير مسعد مدير ة المدرسة

وتابع الجدول المدرسي وخريطة الإشراف، مشيراً الى سرعة البدء فى توزيع الكتب المدرسية مع أول أيام الدراسة، والالتزام المشدد بالإشراف خلال اليوم الدراسي وانتظام دخول الطلبة المدرسة في الصباح وخروجهم بعد نهاية اليوم الدراسي، وتهيئة المناخ المناسب الجيد والآمن لأبنائنا الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، لضمان حسن سير وإستقرار العملية التعليمية، وتفعيل الأنشطة التربوية المختلفة وجعل المدرسة بييئة جاذبة .

وأشاد "موسي" بحسن سير العملية التعليمية، كما رحب بأبنائه الطلبة وحثهم على الإلتزام بالحضور اليومى وأداء الأنشطة التعليمية والواجبات المدرسية .

ووجه بتضافر كافة الجهود واستمرار التعاون والتنسيق لتوفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب داخل المدارس وجعلها بيئة تعليمية جاذبة، وتقديم كافة أوجه الرعاية لأبنائنا الطلاب وكذا إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، حفاظاً على سلامة الطلاب والتأكيد على نظافة المدرسة من الداخل، وتوفير المطهرات والمنظفات ، والتهوية الجيدة داخل الفصول .

ووجه وكيل أول الوزارة بضرورة تسجيل غياب الطلاب أولاً بأول، والتأكيد على عدم مغادرة المدرسة إلا بعد تأكد الإشراف اليومي من إنصراف جميع الطلاب وإحكام غلق باب المدرسة بعد إنتهاء اليوم الدراسي ومراجعة عوامل الأمن والسلامة وإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق إنتظام وإستقرار العملية التعليمية، وتحديد يوم من كل أسبوع لمقابلة أولياء الأمور وحل مشكلاتهم