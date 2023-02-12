التحقيقات: المتهم بسرقة سائق فى الخليفة استدرجه وهدده بسلاح أبيض

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أن العاطل المتهم ب سرقة سائق بالإكراه في منطقة الخليفة، استوقفه وطالب منه توصيله لمكان نائ بمنطقة الخليفة، وبمجرد وصوله اشهر في وجهه سلاح أبيض "مطواة" واستولى على أمواله ومتعلقاته الشخصية وفر هاربا.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة بالإكراه.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، من (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين)، بأنه حال سيره بالسيارة ملكه "تاكسى" بدائرة القسم، استوقفه أحد الأشخاص، وهدده وسرق أمواله وفر هاربا.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته المبلغ المستولى عليه والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهم المذكور واتهمه بارتكاب الواقعة.