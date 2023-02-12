الإسماعيلية تستلم الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

بدأت محافظة الإسماعيلية ، فى استلام الدفعة الثانية من أشجار المبادرة الرئاسية 100مليون شجرة، والمعنية بنشر زراعة الأشجار في محافظات مصر.

ويبلغ عدد الشتلات في الدفعة الثانية 82 ألف شتلة لأشجار مثمرة وزينة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربي لتوريد 3.7 مليون شجرة بتكلفة 85 مليون جنيه لعدد من المحافظات من بينها محافظة الإسماعيلية.

وكان محافظ الإسماعيلية، قد شهد الخميس الماضي، اصطفاف سيارات تحمل الدفعة الأولى من 200 ألف شجرة مثمرة وخشبية، والتي بلغت 46 ألف شتلة، في حضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية واللواء محمد أنيس السكرتير العام ورئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ورؤساء الأحياء الثلاثة وممثل وزارة الإنتاج الحربي، ومدير جهاز التطوير والتجميل وذلك ضمن المبادرة الرئاسية 100مليون شجرة.

وأكد محافظ الإسماعيلية أنه في ظل التحديات والتغيرات المناخية التي تواجه العالم.

تأتي تلك المبادرة الرئاسية لتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطن المصري وللأجيال القادمة، مضيفًا بأن الدولة المصرية تبرهن من خلال مبادراتها على حرصها على تحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية.

ووجه محافظ الإسماعيلية بتوزيع الـ 200 ألف شجرة على جميع المراكز والمدن والقطاعات المعنية كالتربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والطرق والنقل واستغلال كافة المساحات المتاحة في نشر ثقافة الأخضر، مشددًا على أهمية متابعة هذه المبادرة على أرض الواقع ووضع خطط توزيع تتناسب مع نوعية الأشجار (مثمرة - خشبية) والتأكيد على طرق الري السليمة.

كما وجه محافظ الإسماعيلية بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية ودعوة مواطني الإسماعيلية بكل فئاته للمشاركة في زراعة وغرس الأشجار وإعادة اللون الأخضر لكل مكان بالمحافظة، وبدأت المراكز والمدن والأحياء في تسلم الأعداد الخاصة بها وزراعة الأشجار ضمن نطاقها.