اكتشافات شرق المتوسط تخفف أزمة غاز أوروبا.. تصريحات الرئيس السيسى (إنفوجراف)

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، افتتاح النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2023"، والمقام في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشاركين في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول، قائلا: "أرحب بكم جميعا.. أهلا وسهلا بكم في مصر.. وفى النسخة السادسة للمؤتمر.. وأتمني لكم التوفيق".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته ضمن جلسة حوارية حول أهمية التعاون في مجال الطاقة وتغير المناخ، ضمن فعاليات افتتاح معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2023": "منتدي غاز شرق المتوسط والجهد اللى بنعمله مع شركات البحث والتنقيب هي اللى هتبقي العنصر الحاسم إن المنتدي يقوم بدوره في تخفيف آثار الأزمة والطلب على الغاز لأوروبا خلال المرحلة القادمة.. كل ما هيبقي في اكتشافات.. سواء في لبنان أو إسرائيل أو مصر أو أي دولة تانية وهذا الغاز يصل إلى أوروبا.. أتصور ده هيقلل من حجم الطلب الناتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية".

وتابع الرئيس السيسي: "عاوز أقول للأصدقاء الشركات الكبيرة أو الشركات التي تعمل في هذا المجال.. تأثرتم كثيرا بالانطباع عن فكرة الطلب على الغاز والطاقة خلال السنوات الماضية.. وده أثر على حجم ضخ الاستثمارات في مجال الطاقة الأحفورية "البترول والغاز".. وحجم المعروض ما كنش بالمستوي المطلوب.. وخلال أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية الأسعار بقت زيادة.. وده معناه أننا لا نتأثر بالانطباع ونتعامل مع طلب الواقع.. واقع الطلب خلال السنوات الأخيرة".

ويعتبر معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجبس 2023، الحدث الأهم بمنطقة شمال أفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط الذى يحرص على حضوره كافة الرؤساء التنفيذيين بقطاع الطاقة والبترول والغاز فى العالم، بالإضافة إلى نخبة من وزراء الطاقة وممثلى الحكومات ومسئولين رفيعى المستوى بالاتحاد الأوروبى وأمناء كبريات منظمات الطاقة الدولية وقادة الأعمال والمستثمرين فى قطاع الطاقة، لبحث أهم القضايا لدعم تقدم قطاع البترول والغاز، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات واستعراض أفضل الحلول والاستراتيجيات التى من شأنها تغيير مستقبل القطاع خلال السنوات المقبلة.

وتقام فعاليات الدورة الحالية خلال الفترة من 12-15 فبراير تحت شعار (شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط: دعم العرض والطلب العالمى على الطاقة المستدامة) بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.