"اتش سى" ترجح صعود سهم "طلعت مصطفى" بفضل انتعاش قطاع السياحة وانخفاض الجنيه

رجحت شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية، صعود سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، بفضل انتعاش قطاع السياحة وارتفاع معدلات الإشغال بالفنادق، وانخفاض قيمة الجنيه المصري، مشيرة إلى أن السهم يتداول عند سعر منخفض بشكل مبالغ فيه، على الرغم من تحقيقه نتائج مالية جيدة، وتوزيع أرباح على المساهمين، وتميزه بمضاعف لصافي قيمة الأصول عند 0.32 مرة.

وربطت شركة اتش سي، في تقرير بحثي، صعود القطاع العقاري خلال عام 2023، بثلاث عوامل وهي الانتعاش الاقتصادي، وتيسير السياسات النقدية، وتطوير سوق الرهن العقاري للشريحة الفوق المتوسطة، مبدية تفاؤلها بأن استمرار التضخم المرتفع والتي تسببت في أسعار فائدة حقيقية سلبية ستؤدي لصالح قطاع العقارات المصري، والذي ينظر إليه المستثمرون عادة على أنه ملاذ آمن.

وسبق أن توقعت مجموعة طلعت مصطفى، أن يحقق قطاع مشروعات الضيافة خلال عام 2022 أفضل أداء مالي وتشغيلي على الإطلاق منذ عام 2018، لتصل الإيرادات المحققة من الفنادق خلال السنة المالية 2022 إلى نحو 2.4 مليار جنيه بارتفاع عن الإيرادات المسجلة في السنة المالية 2021، والتي بلغت 1.27 مليار جنيه مما يعني زيادة بنحو 90% تقريبًا على أساس سنوي، كما توقعت أن يتعدى رقم الأرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) مليار جنيه مقارنةً بـ372 مليون جنيه عن السنة المالية 2021، بما يمثل زيادة على أساس سنوي بنحو 3 أضعاف.

يشار إلى أن مجلة فوربس العالمية قد اختارت هشام طلعت مصطفى ضمن قائمة أقوى قادة السياحة والسفر فى الشرق الأوسط لعام 2021، حيث جاء فى المرتبة رقم 27 فى القائمة التى ضمت 50 اسما. كما أدرجت مجلة فوربس هشام طلعت ، في قائمتها لأقوي الرؤساء التنفيذين في منطقة الشرق الأوسط لعام 2022 ، والتي ضمت 100 قائد أعمال، حيث احتل هشام طلعت المركز 61 في القائمة. ونجحت طلعت مصطفى في المساهمة بالارتقاء بالتنمية السياحية، من خلال تطوير مشروعات سياحية غير مسبوقة وبمعايير عالمية، مثل منتجع فورسيزونز شرم الشيخ، وفورسيزونز نايل بلازا ، وفورسيزونز سان ستيفانو وفندق رجال الأعمال كمبينسكى النيل – القاهرة، كما تعكف على تطوير فورسيزونز كايرو كابيتال بمدينتي وفورسيزونز الاقصر ومشروع راديسون ساس كوليكشن بمرسى علم.