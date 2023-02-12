وقال ترنر - في تصريحات -نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني - إن "هذا أمر مزعج في هذه الإدارة.. إدارة بايدن بحاجة إلى التوقف عن إطلاع الكونجرس بالمعلومات من خلال أجهزة التلفزيون، وأن تأتي فعليًا وتجلس وتطلعنا على ما يحدث".

 