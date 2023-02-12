والمسؤول المقصود هو نائب قائد الحرس الوطني رسلان دجوبا، وفقا لمرسوم موجز صادر عن مكتب الرئاسة لم يذكر أسبابا لهذا القرار.

ولم يذكر زيلينسكى دجوبا بالاسم خلال خطابه اليومي المصور، بينما شدد على أهمية تطهير وزارة الدفاع على وجه الخصوص.

وقال زيلينسكي إنه التقى مسؤولي الدفاع وإنفاذ القانون لمناقشة سبل حماية المؤسسات مما سماه "محاولات من الخارج أو الداخل لتقليل فعاليتها وكفاءتها".

وأضاف في إشارة إلى حملة التطهير: "كل هذا النشاط لا يتعلق فقط بوقائع معينة أو إجراءات جنائية. ستواصل الدولة تحديث المؤسسات نفسها. يجب ضمان نقاء عمل الهياكل (التنظيمية لمؤسسات) الدولة".