أهالي الزينية وقرية الدير بالأقصر يحتفلون بمولد سيدي أحمد بن إدريس.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

احتفل أهالي قرية الدير التابعة لمركز و مدينة إسنا ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، بمولد سيدي أحمد بن إدريس بحضور مشايخ الطرق الصوفية والعمد والمشايخ والمحبين من القرى المجاورة، حيث توافد المريدون من كافة المناطق فى إسنا والزينية، للإحتفال بالمولد وسط جو من البهجة والطقوس المميزة، حيث تم تنظيم حلقات التحطيب والمرماح على أنغام المزمار، بالإضافة إلى حلقات الذكر الصوفية والمديح.

ويقول العمدة أحمد حسن عمدة قرية الدير بمدينة إسنا، إن أهالى قرى الجنوب يحتفلون دوماً بأولياء الله الصالحين والمشايخ، موضحاً أن القرية تحتفل سنوياً فى شهر رجب بمولد سيدى أحمد ابن إدريس والذي يتواجد له مسجد مبنى باسمه داخل القرية حالياً، وليس له مقام نهائياً بالقرية ولكن الجميع يعشق سيرته العطرة، وبدأ الاحتفال منذ أيام بسباق الخيول وألعاب التحطيب وساحات للذكر فى كل مكان يُنشد فى كل حفل مُنشد ديني بالأغاني الدينية والمديح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتضمن الاحتفال أناشيد وكلمات دينية، وتحدث عدد من قيادات وزارة الأوقاف بالأقصر والقائمون على الساحة الإدريسية قبل أن تختتم الاحتفالية بالمدائح النبوية والابتهالات.

ويضيف عمدة قرية الدير لـ"اليوم السابع"، أنه ولد الشيخ سيد أحمد بن إدريس" فى عام 1750م بمدينة فاس المغربية، وهو يمتد نسبه إلى الحسين بن علي بن أبي طالب حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورع بالتقوى والعمل الصالح حتى شاع ريعه بين الناس، وخرج من تحت يديه العديد من التلاميذ، وكان له منهجا معينا يمشي به طوال حياته، وعندما نزل بقرية الدير الغربي وصلى بها بعض الصلوات، واختلط مع أهلها وشاهدوا بعض الكرامات عليه حتى ارتبطوا به إرتباطاً وثيقاً وأصبحت بينه وبين أهالي القرية علاقة قوية، وأسس له مسجد بها يحمل إسمه، وعندما توفاه الله فى مدينته أو ولاية صبية بالسعودية، ثم بعد ذلك قام الأهالي بعد ذلك بعمل ضريح له والاحتفال بمولده يوم 20 رجب من كل عام.