اليوم السابع
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463.9 مليار جنيه إيرادات الموازنة العامة في 5 شهور بنسبة نمو 18.8%

السبت، 11 فبراير 2023 09:00 ص
463.9 مليار جنيه إيرادات الموازنة العامة في 5 شهور بنسبة نمو 18.8% وزارة المالية
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت إيرادات الموازنة العامة للدولة، إلى 463.9 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2022/2023، بقيمة 73.3 مليار جنيه بنسبة نمو 18.8% مقابل نفس الفترة من العام المالي السابق، وتستحوذ الإيرادات الضريبية على نسبة 80.2% من إجمالي الإيرادات، ويعرض اليوم السابع أبرز إيرادات الموازنة خلال أول 5 شهور من العام المالي، بحسب التقرير الشهري، وهي:
 
1- 372.1 مليار جنيه إيرادات ضريبية بزيادة بقيمة 62.7 مليار جنيه بنسبة نمو 20.3% عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق.
 
2- 91.8 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية تمثل نسبة 19.8% من إجمالي الإيرادات.
 
3-31 مليار جنيه إيرادات من عوائد الملكية بنسبة نمو 56.6%.
 
4- 17.3 مليار جنيه عوائد محصلة من هيئة قناة السويس بنسبة نمو 46.1%.
 
5- 1.4 مليار جنيه عوائد محصلة من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بنسبة نمو 40.4%.
 6- 2.2 مليار جنيه منح حصلت عليها الموازنة خلال أول 5 شهور من العام المالي.
 
7- 31.3 مليار جنيه حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة نمو 17.8%.
 
وكانت الموازنة العامة للدولة قد حققت فائض أولى بقيمة 17.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2022/2023، بنسبة 0.2% من الناتج المحلي مقابل عجز بنسبة 0.04% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
 
جاء النمو بفضل ارتفاع إيرادات الموازنة بنسبة 18.8% خلال أول 4 شهور من العام المالي الجاري ليصل إلى 463.9 مليار جنيه، رغم ارتفاع المصرفات بنحو 22.7% مقابل نفس الفترة من العام المالي الماضي، والالتزام بزيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
 

الموازنة العامة

إيرادات الموازنة

وزارة المالية

إيرادات الضرائب



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