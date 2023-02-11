45 مليار جنيه لتنفيذ 401 مشروع.. طفرة تنموية فى الإسكندرية (فيديو)

تعمل الدولة على تنمية محافظات مصر وتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، واستعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الإسكندرية لعام 2022/2023، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كل محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".





وأوضحت السعيد، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 401 مشروع، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الاسكندرية بخطة عام 22/2023 تبلغ 44,9 مليار جنيه، بنسبة نمو 72,7% عن خطة عام 21/2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الإسكندرية بخطة عام 22/2023، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى توجيه استثمارات بقيمة 27,4 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 61%، يليه قطاع البترول بقيمة 5,9 مليار جنيه بنسبة 13,1%، ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 4,3 مليار جنيه بنسبة 9,6% ثم الاسكان 3,1 مليار جنيه بنسبة 6,9%، ثم قطاع التنمية المحلية باستثمارات تبلغ 1,8 مليار جنيه بنسبة 4%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 2,4 مليار جنيه بنسبة 5,4%.

وأوضح التقرير، أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الاسكندرية 9 قرى ، وبلغ عدد المستفيدين 55 ألف نسمة، وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة الاسكندرية التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 5 نقاط اسعاف، 5 وحدات صحية، 183 فصل دراسي، 10 مدارس، إلى جانب إنشاء 2 محطة مياه شرب، 9 مشروعات صرف صحي، 3 محطات معالجة، فضلا عن إنشار 12 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 6 مراكز شباب، 3 مجمعات خدمات حكومية، 3 مكاتب بريد، 7 نقاط شرطة، علاوة على تأهيل وتبطين ترع بطول 3كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 24كم.