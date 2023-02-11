محافظ القليوبية يتابع أعمال رفع مياه الأمطار بمدينة بنها.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة عصر اليوم السبت، وذلك للتأكد من أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار، التي وقعت اليوم السبت تزامنا مع موجة الطقس السيئ التي تمر بها المحافظة، حيث تم المرور على عدة شوارع وأنفاق بمدينة بنها وخاصة مع إنطلاق الفصل الدراسي الثانى غدًا الأحد.

وخلال الجولة اطمأن المحافظ، على عمليه شفط تراكمات الأمطار من الطرق العامة، وعلى امتداد الطريق الزراعي وعلى أنفاق المحافظة حيث تفقد (نفق الإشارة وشعراوي ونفق سعد زغلول ونفق كلية العلوم بمدينة بنها، موجها بتكثيف أعمال شفط المياه بالطرق الرئيسية ومواصلة العمل على مدار 24 ساعة.

وتم الدفع ب4 عربات كسح 20 متر و1 نافوري و1 عربة 10 متر كسح بشركة مياه الشرب والصرف بالقليوبية، كما تم الدفع بـ8 عربات كسح من مجلس مدينة بنها، وذلك لشفط تجمعات مياه الأمطار خاصة بالانفاق واماكن تمركز المياه.

وعلي هامش الجولة وجه المحافظ إعادة ترميم نفق شعراوي بدهان أعمدة الكهرباء وعمل ترميمات لسقف النفق ودهانه وذلك لإعادة الرونق والشكل الحضارى للمحافظة.

وشدد "الهجان"، لجميع الأجهزة التنفيذية المختصة على الوجود الميداني على مدار اليوم في الشارع للتعامل الفوري مع أي حالة طارئة، وتكثيف أعمالها في الشوارع للتعامل مع موجة الطقس السيئ، والتطهير المستمر لمطابق الصرف وبالوعات الامطار ورفع أي أتربة أو مخلفات علي جانبي الطرق من شأنها إعاقة حركة المرور أو التسبب في انسداد مطابق الصرف والبالوعات.

جاءت الجولة بحضور المحاسب محمد مرعي، رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية.