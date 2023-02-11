محافظ الشرقية يهنئ لاعبى المشروع القومى على المستوى الذهبى ببطولة الجمهورية

الشرقية - إيمان مهنى

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، لحصول لاعبي مركز ألعاب القوى (مرحلة الناشئين)، بالمشروع القومي للموهبة، والبطل الأولمبي، على المستوى الذهبي في بطولة الجمهورية لألعاب القوى، والتي أقيمت يوم 10 فبراير الجاري بصالة ألعاب المركز الأولمبي بالمعادي، متمنيا لهم ولجميع الرياضيين من أبناء المحافظة، مواصلة التفوق الرياضي، ورفع اسم المحافظة عالياً في جميع المحافل المحلية والإقليمية.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصر عالياً في المحافل الرياضية العالمية، مقدماً الشكر لمديريه الشباب والرياضة، وللأجهزة الفنية والإدارية المصاحبين لأبطال ألعاب القوى، لدورها في تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً ونفسياً للمشاركة في البطولات المحلية والقارية والعالمية.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزاره الشباب والرياضة، إلى حصول اللاعبين: عبد الهادي باسم الهادي ويوسف محمد صبحي وعمر محمود عبد العظيم واحمد خالد محمد واحمد احمد محمد ( فريق المركب) على المستوى الذهبي فى البطولة.

وكذلك حصول اللاعبين عبد الهادي باسم الهادي، ويوسف محمد صبحي وعمر محمود عبد العظيم واحمد خالد محمد ( فريق التتابع 4*50م ) علي المركز الاول والمستوي الذهبي بنفس البطولة وذلك بعد منافسة قوية مع الأبطال الرياضيين المشاركين.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضية أن المديرية لا تدخر جهدا في توفير كافة أوجه الدعم والرعاية للأبطال الرياضيين من أبناء المحافظة لافتا الي ان المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل أفضل للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية.

يذكر ان المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يُعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل أفضل للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية ، وهو احد الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية لافتا الي ان المحافظة تضم 16 مركز بمختلف مراكز ومدن المحافظة مقسمين كالتالي عدد 8 مراكز مرحلة الشباب ، عدد 7 مراكز مرحلة الناشئين ، عدد مركز مرحلة البراعم .