لإنقاص الوزن.. إليك قائمة أفضل أنواع الأسماك لحرق الدهون

كتبت ميرفت رشاد

تناول الأسماك يؤدى لتحسين رؤيتك وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ومرض الزهايمر ، ناهيك عن مساعدتك على إنقاص الوزن، فكل ما عليك فعله هو دمجه في نظامك الغذائي ، وإليك القائمة التى تساعدك فى تحقيق هدفك لخسارة الوزن ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".



سمك السلمون سمك السلمون مصدر كبير للبروتين الخالي من الدهون، ويحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية الضرورية لنظامنا الغذائي، أوميجا 3 هي العناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة وتحافظ على عمل القلب والرئتين والدماغ والجهاز المناعي بشكل صحيح وهذا مهم لمن يحاول إنقاص الوزن ، لأن هذه الأحماض الدهنية قد تساعد أيضًا في زيادة التمثيل الغذائي للفرد .



تونة التونة مليئة بالعناصر الغذائية ، مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د والسيلينيوم وهو عنصر غذائي أساسي تحتاجه الغدة الدرقية لتعمل على النحو الأمثل، ولأن الغدة الدرقية هي المسؤولة عن التمثيل الغذائي ، فإن ضعف أداء الغدة الدرقية يمكن أن يؤثر على قدرتنا على إنقاص الوزن ، لذلك قد يساعد تناول الأطعمة الغنية بالسيلينيوم، وأظهرت إحدى الدراسات أن زيادة أدى تناول السيلينيوم الغذائي إلى انخفاض الدهون في الجسم .