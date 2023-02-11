فوز أبطال سلة كفر الشيخ فى بطولة الجمهورية لكرة السلة المقامة بقنا

كفر الشيخ- محمد سليمان

حقق منتخب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى "الموهوبين" فوزًا كبيرًا على فريق مسلمين المنيا ضمن لقاءات بطولة الجمهورية لكرة السلة للناشئين تحت 16 سنة بمحافظة قنا ويلعب ضمن صفوف المنتخب 8 لاعبين من محافظة كفر الشيخ، وتقام منافسات البطولة على ملعب مركز شباب قنا فى الفترة من 9 فبراير حتى 13 فبراير 2023 ضمن بطولات الإتحاد المصرى لكرة السلة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن منتخب الموهوبين تحت 16 سنة فاز اليوم على فريق مسلمين المنيا بنتيجة 68 / 41 بعد انتهاء الشوط الأول بفوز فريق المنيا إلا أن أبطال منتخب الموهوبين كان لهم رأى آخر، وصمموا على الفوز بفارق كبير على منافسه، مشيراً إلى أن المنتخب يلعب ضمن صفوفه ثمانية لاعبين من أبناء المحافظة وهم "نور الدين صلاح، سعيد عوض، عمار سعد، مروان وليد، احمد محمد، عبدالرحمن على، يوسف بدير، حمزه شوكت"، ومدربى المنتخب من أبناء المحافظة وهم كابتن خالد جمال وأحمد العطافى.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى تعدد إنجازات المشروع القومى للموهبة بالمحافظة فى حصد البطولات على المستوى المحلى والدولى وذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوى المشرف العام على المشروع القومى للموهبة بالمحافظة ويشارك بالبطولة فرق "مركز شباب قنا، مسلمين المنيا، سـكر إدفــو، مركز شباب المنيا، الرياضات البحرية من الغردقـة، منتخب الموهوبين".

وعلى جانب أعلنت مديرية الشباب والرياضة "إدارة تنمية النشء" عن إتاحة تدريب مجانى ضمن فعاليات البرنامج القومى "إطلالة"، للطلائع من سن 13 حتى 17 سنة بمركزى شباب كفر الشيخ وفوه.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن هدف البرنامج غرس القيم، وتنمية التذوق الجمالى للأزياء، وتأكيد البصمة المصرية للأزياء المصرية، وفتح أسواق عمل جديدة، بالإضافة إلى العمل على رفع الاقتصاد والمستوى المعيشى للفرد، واكتشاف المواهب المختلفة، وتنمية الإبداع، من خلال الاعتماد على نمط حياة جديد ونافع ومنتج للمجتمع.

ويتضمن البرنامج فتح سبل جديدة لتنمية وغرس العمل الحر لبعض المهن المختلفة "تصميم وتنفيذ الملابس - صناعة الاكسسوار – التطريز"، علاوة على الحرص على استدامة الإنتاج المحلى للسلع، والارتقاء بالذوق العام والاقتصاد الأسرى، يأتى هذا بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ولبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية.



أعضاء منتخب الموهوبين فى بطولة الجمهورية لكرة السلة بكفر الشيخ



منتخب الموهوبين فى بطولة الجمهورية لكرة السلة بكفر الشيخ