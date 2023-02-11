ظل عالقا 113 ساعة.. إنقاذ شاب من تحت الأنقاض بغازى عنتاب

كتبت : شيماء عبد المنعم

أعلنت فرق الإنقاذ بولاية غازي عنتاب التركية، إنقاذ شاب، ظلّ عالقا تحت أنقاض بيته المدمر جراء الزلزال، 113 ساعة، حسبما نشر موقع سكاي نيوز، وأن فرق الإنقاذ كثفت عملها على بناء منهار بعد سماع صوت استغاثة من تحت الركام.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 18 yaşındaki Alihan Yılmaz, depremin 113. saatinde enkazdan kurtarıldı https://t.co/fnQvBmagBc pic.twitter.com/t3EuuDHFiW — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 10, 2023

وتمكنت الفرق من إنقاذ الشاب علي هان يلماز (18 عاما) بعد مرور 113 ساعة على وقوع الزلزال المدمر، وتم نقل يلماز إلى المستشفى بسبب إصابته بجروح تحت ركام منزله.

عدد قتلى الزلازل المدمرة في تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا السبت، أن عدد قتلى الزلازل المدمرة في تركيا ارتفع إلى 20665، تم إجلاء ما يقرب من 93 ألفا من ضحايا الزلزال في جنوب تركيا، وأكثر من 166 ألف فرد شاركوا في جهود الإنقاذ والإغاثة.



الشاب بعد انقاذه

1891 هزة ارتدادية وقعت منذ أن ضرب الزلزال الأول البلاد في ساعة مبكرة من صباح الإثنين الماضي.

وحسب التقرير يناقش مجلس الأمن الأسبوع المقبل إمكانية السماح للأمم المتحدة بتوصيل مساعدات إلى شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة فصائل مسلحة، عبر أكثر من معبر حدودي تركي.

أظهرت تقديرات اقتصادية أولية أن الخسائر التي خلفها الزلزال لا تقل عن 30 إلى 40 مليار دولار، تسابق فرق الإنقاذ الزمن في اليوم الخامس بعد الكارثة، حيث تتضاءل فرص العثور على ناجين، لكن الأمل يبقى موجودا