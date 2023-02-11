ضبط عاطل بحوزته 150 جرام شابو و60 قرص مخدر بمركز سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على عاطل يقيم ناحية قرية روافع القصير دائرة مركز شرطة سوهاج وبحوزته 150 من مخدر الشابو، و60 قرص مواد مخدرة متنوعة و2 دراجة بخارية بدون لوحات وهاتف محمول.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

وترجع الواقعة إلى ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام عاطل يقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج بجلب كمية من مخدر أيس والأقراص المخدرة تمهيدا لترويجها على العملاء متخذا من دائرة مركز سوهاج مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنه متلبس بالحرز والحيازة.

وكشفت التحريات الأولية التي قام بها رئيس فرع سوهاج، بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج عن قيام "م . ت" مواليد 1984 عاطل ويقيم بناحية روافع القصير دائرة مركز شرطة سوهاج بجلب وترويج المواد المخدرة خاصة مخدر الشابو.

عقب إستصدار إذن النيابة قامت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج بالإشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي وأسفرت جهود المأمورية عن ضبط المتحرى بكمين أعد له بدائرة مركز شرطة سوهاج وبحوزته 150 من مخدر الشابو، و60 قرص مواد مخدرة متنوع وسيارة و2 دراجة بخارية بدون لوحات وهاتف محمول، ومبلغ مالى 4620 ومطواه وسنجه جنيه، وذلك في كمين أعد بدائرة المركز.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط أعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه والسلاح بقصد الدفاع ل تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.