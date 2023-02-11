سيدة تعترف بتحويل شقتها مخزنا للهيروين والحشيش والآيس فى السلام

كتب بهجت أبو ضيف

اعترفت سيدة تم ضبطها وبحوزتها كمية من مخدر الهيروين والحشيش، والآيس، في مدينة السلام بالقاهرة، أمام رجال المباحث، بأنها اعتادت الاتجار بالمواد المخدرة، وتخزينها بمسكنها، حيث حولت شقتها إلى مخزن للمواد المخدرة، تمهيدا للتواصل مع عملائها، لترويج المواد المخدرة بينهما.

وأرشدت المتهمة عن هوية أحد الأشخاص تتحصل منه على المواد المخدرة، وذكرت أنها تعد المواد المخدرة للبيع داخل مسكنها، حيث تستخدم ميزان حساس لإعداد وتعبئة المواد المخدرة، كما اعترفت أن المبلغ المالي المضبوط بحوزتها من حصيلة الاتجار بالمضبوطات.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، قررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول) حال تواجدها بمحل سكنها، وبحوزتها (كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,250 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الأيس - مبلغ مالى – 2 ميزان حساس - 2 هاتف محمول).

بمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتها غير المشروعة، والهاتفان للاتصال بعملائها.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى ( 340 ألف جنيه تقريباً)، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق.