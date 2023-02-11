"سوهو سكوير" تجذب السياح المصريين والأجانب بشرم الشيخ.. صور

كتبت رحمة رمضان

نجحت منطقة سوهو سكوير التى تعتبر أهم معالم مدينة شرم الشيخ الساحرة فى جذب السياح المصريين والأجانب لقضاء إجازة نصف العام بمدينة السلام، خاصة بعد أعمال التطوير التى شهدتها بالتزامن مع فعاليات موتمر المناخ cop27 فى نوفمبر الماضي و خاصة فى مجال تطوير الطرق والإنارة العامة والاهتمام بأعمال النظافة ومراقبة المدينة بالكامل بالكاميرات.

ويعد التجول بميدان سوهو سكوير أهم مقصد لزوار مدينة شرم الشيخ لمشاهدة النافورة الراقصة والتقاط الصور التذكارية مع معالم المنطقة التى تميل للتراث الأوروبى.

ويعتبر التزلج على الجليد من أهم المزارات بسوهو سكوير للمصريين والأجانب خاصة فى ظل العروض التى تقدمها سوهو سكوير خلال اجازة نصف العام ، كما يتميز سوهو سكوير بعدة أماكن مميزة للسهرات والرقص، وتأتى معظمها بمواصفات عالمية، ويأتى لها أهم عازفى الموسيقى فى العالم.

كافيهات سوهو سكوير هى الأخرى مميزة للغاية، فالكافيهات الرئيسية مزودة بمسارح كبيرة تحلها عروض ترفيهية مبهرة، ويبدع كل مكان فى تقديم الخدمة بشكل مختلف، فهناك كافيهات يرتدى فيها الجارسونات البتيناج، وأماكن أخرى متخصصة فى السوشى، ومجموعة متنوعة تناسب الأذواق المختلفة.

و يمكن لزائرى سوهو سكوير الحصول على رسمة مميزة لهم من خلال الفنانين والرسامين الذين يتواجدون بالممشى ويمكنهم تقديم رسومات ، هناك أيضا الكثير من أماكن الترفيه، مثل السينما ذات الأبعاد المتعددة والحركة سيجدون أيضا مكانا فى طريق سوهو سكوير، ويمكنهم الاستمتاع بأفلامهم القصيرة المبهجة فى مكان خاص للسينما 9D ، وهناك أماكن مخصصة للالعاب المتنوعة.