اليوم السابع
Ads
السبت، 11 فبراير 2023 07:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"سوهو سكوير" تجذب السياح المصريين والأجانب بشرم الشيخ.. صور

السبت، 11 فبراير 2023 07:06 م
"سوهو سكوير" تجذب السياح المصريين والأجانب بشرم الشيخ.. صور سوهو سكوير
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت منطقة سوهو سكوير التى تعتبر أهم معالم مدينة شرم الشيخ الساحرة فى جذب السياح المصريين والأجانب لقضاء إجازة نصف العام بمدينة السلام، خاصة بعد أعمال التطوير التى شهدتها بالتزامن مع فعاليات موتمر المناخ cop27 فى نوفمبر الماضي و خاصة فى مجال تطوير الطرق والإنارة العامة والاهتمام بأعمال النظافة ومراقبة المدينة بالكامل بالكاميرات.
 
ويعد التجول بميدان سوهو سكوير أهم مقصد لزوار مدينة شرم الشيخ لمشاهدة النافورة الراقصة والتقاط الصور التذكارية مع معالم المنطقة التى تميل للتراث الأوروبى.
 
ويعتبر التزلج على الجليد من أهم المزارات بسوهو سكوير للمصريين والأجانب خاصة فى ظل العروض التى تقدمها سوهو سكوير خلال اجازة نصف العام ، كما يتميز سوهو سكوير بعدة أماكن مميزة للسهرات والرقص، وتأتى معظمها بمواصفات عالمية، ويأتى لها أهم عازفى الموسيقى فى العالم.
 
كافيهات سوهو سكوير هى الأخرى مميزة للغاية، فالكافيهات الرئيسية مزودة بمسارح كبيرة تحلها عروض ترفيهية مبهرة، ويبدع كل مكان فى تقديم الخدمة بشكل مختلف، فهناك كافيهات يرتدى فيها الجارسونات البتيناج، وأماكن أخرى متخصصة فى السوشى، ومجموعة متنوعة تناسب الأذواق المختلفة.
 
و يمكن لزائرى سوهو سكوير الحصول على رسمة مميزة لهم من خلال الفنانين والرسامين الذين يتواجدون بالممشى ويمكنهم تقديم رسومات ، هناك أيضا الكثير من أماكن الترفيه، مثل السينما ذات الأبعاد المتعددة والحركة سيجدون أيضا مكانا فى طريق سوهو سكوير، ويمكنهم الاستمتاع بأفلامهم القصيرة المبهجة فى مكان خاص للسينما 9D ، وهناك أماكن مخصصة للالعاب المتنوعة.
 
سوهو سكوير تجذب السياح بشرم الشيخ (1)
سوهو سكوير تجذب السياح بشرم الشيخ 

سوهو سكوير تجذب السياح بشرم الشيخ (2)
سوهو سكوير تجذب السياح بشرم الشيخ 

سوهو سكوير تجذب السياح بشرم الشيخ (3)
سوهو سكوير تجذب السياح بشرم الشيخ 

سوهو سكوير تجذب السياح بشرم الشيخ (4)
سوهو سكوير تجذب السياح بشرم الشيخ 

سوهو سكوير تجذب السياح بشرم الشيخ (5)
سوهو سكوير تجذب السياح بشرم الشيخ 

سوهو سكوير تجذب السياح بشرم الشيخ (6)
سوهو سكوير تجذب السياح بشرم الشيخ 

 


شرم الشيخ

سوهو سكوير

اجازة نصف العام

تطوير شرم الشيخ



الموضوعات المتعلقة

القناة لتوزيع الكهرباء تنجح فى خفض مديونيات شرم الشيخ من 2 مليار لـ800 مليون جنيه.. رئيس الشركة: أنظمة السداد وراء وصول نسبة تحصيل المتأخرات والاستهلاك إلى 172%.. والاستقرار الأمنى سبب ارتفاع التحصيل السياحى

الجمعة، 10 فبراير 2023 09:00 ص

جمارك مطار شرم الشيخ الدولى تحبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري

الأربعاء، 08 فبراير 2023 07:53 م

شرم الشيخ تستعد لاستضافة الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقى

الأربعاء، 08 فبراير 2023 12:27 م

محافظ جنوب سيناء يتفقد مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد ومبنى الرصد الأمنى

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 03:50 م

إعادة فتح ميناء شرم الشيخ واستئناف الحركة الملاحية بعد تحسن الأحوال الجوية

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 10:38 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة